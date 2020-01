Green New Deal, associazioni ambientaliste: agricoltura sia protagonista

Associazioni ambientaliste chiedono nuove misure per rendere l'agricoltura più sostenibile e in grado di supportare il Green New Deal.

L’agricoltura come elemento chiave all’interno del Green New Deal. A chiederlo sono le associazioni che compongono la Coalizione #CambiamoAgricoltura, intervenute a margine del convegno “PAC post 2020: verso il Piano Strategico Nazionale”, allo scopo di arrivare a un settore agricolo più sostenibile e rivolto verso la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Le associazioni chiedono soprattutto che si intervenga in maniera sostenibile attraverso la Politica Agricola Comune post 2020, che secondo la Coalizione #CambiamoAgricoltura:

Dovrà essere in grado di assicurare che l’agricoltura svolga appieno il suo ruolo in materia di ambiente, conservazione della natura e contrasto ai cambiamenti climatici.

Se da un lato Parlamento, Commissione e Consiglio UE dovranno fornire le linee dei PAC, dall’altra i singoli Paesi verranno chiamati a redigere un proprio Piano Strategico Nazionale. Il Ministero per le Politiche Agricole si è dichiarato disposto ad avviare già da febbraio un tavolo con le associazioni. Come hanno indicato in una nota le componenti della Coalizione #CambiamoAgricoltura: