Green Job: +13% in Europa nell’ultimo anno

Green Job in aumento sia in Italia che in Europa e nel resto del mondo secondo LinkedIn, +13 percento soltanto nell'ultimo anno.

L’Italia è tra i Paesi con maggiore vocazione verso i Green Job. Secondo LinkedIn una città italiana è entrata nella Top 10 delle località con la più alta concentrazione di professionisti nell’ambito della sostenibilità. Si tratta di Milano, settima in classifica dopo Londra e prima della neozelandese Auckland.

Più in generale è l’Europa a vantare diversi piazzamenti in classifica, nonché il primo posto di Stoccolma. Nel Vecchio Continente l’ultimo anno ha portato un aumento dei Green Job del 13%, un incremento rispetto alla media mondiale pari al 7,5%. Secondo LinkedIn tali numeri rispecchiano l’affermazione della lotta ai cambiamenti climatici come tema prioritario per le imprese.

Per le imprese, ma anche per gli stessi lavoratori. Nello stesso periodo la domanda di lavori nell’ambito della sostenibilità è aumentata del 49%. Anche prima dell’arrivo della pandemia di Covid-19, sottolinea LinkedIn.

L’analisi è stata condotta valutando il numero di annunci di lavoro presenti sulla piattaforma e quello dei professionisti che hanno inserito nel profilo lavorativo riferimenti alla sostenibilità. Queste le 10 città in cui si è verificata la più alta concentrazione di professionisti della Green Economy:

Stoccolma (Svezia); Helsinki (Finlandia); Amsterdam (Paesi Bassi); Zurigo (Svizzera); Vancouver (Canada); Londra (Regno Unito); Milano (Italia); Auckland (Nuova Zelanda); Melbourne (Australia); Washington (Stati Uniti).

