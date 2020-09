Green Drop Award 2020: vince Notturno di Gianfranco Rosi

Notturno di Gianfranco Rosi si è aggiudicato la Goccia di vetro del Green Drop Award 2020, nona edizione della manifestazione.

È Notturno di Gianfranco Rosi il film vincitore del Green Drop Award 2020. L’annuncio è stato dato nel pomeriggio di oggi, in corrispondenza della consegna della Goccia di vetro. Assente Rosi, a ritirare il premio è intervenuta la produttrice Donatella Palermo, di Stemal Entertainment. La pellicola è in gara alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Al momento di ritirare il premio, organizzato come ogni anno da Green Cross Italia, la produttrice Donatella Palermo ha dichiarato:

Goccia di vetro del Green Drop Award 2020 che contiene, come ricordato in questi giorni, la terra di Forada. Una scelta simbolica, che vuole tenere alta l’attenzione sui rischi dei cambiamenti climatici. Ha sottolineato il presidente di Green Cross Italia, Elio Pacilio:

Come ha affermato lo stesso Rosi in ‘Notturno’ è raccontata la quotidianità di chi vive lungo il confine che separa la vita dall’inferno. Se non agiamo ora contro i cambiamenti climatici, come ci ricorda la terra di Forada contenuta nella goccia di vetro di Murano di quest’anno che abbiamo consegnato alla produttrice del film, il futuro del pianeta potrebbe essere un inferno. Non c’è un piano B: dobbiamo agire tutti ora, per un futuro più sostenibile.