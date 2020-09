Green Drop Award 2020: Goccia testimone della crisi climatica

La terra di Forada, testimonianza della grave crisi climatica di 56 milioni di anni fa, nella Goccia di vetro del Green Drop Award 2020.

La Goccia dei Green Drop Award 2020 conterrà una testimonianza della crisi climatica di 56 milioni di anni fa. Realizzato in vetro di Murano dal maestro Simone Cenedese, all’interno del premio la terra prelevata da Forada, nel Comune di Borgo Valbelluna (Belluno). Il Green Drop Award 2020 è organizzato anche quest’anno da Green Cross Italia. Il riconoscimento andrà a uno dei film in gara alla Mostra del Cinema di Venezia, ritenuto il più vicino ai temi ambientali e alla diffusione del messaggio ecologista.

La terra di Forada mostra gli effetti sull’ambiente di tale riscaldamento globale, che gli scienziati hanno definito “estremo e rapido”. Un incremento di 5 gradi della temperatura e un massiccio rilascio di CO2 nell’atmosfera e negli oceani hanno contraddistinto la crisi climatica, battezzata come “Massimo termico del Paleocene-Eocene”.

Responsabile come ogni anno, con la Settimana del Pianeta Terra, della raccolta della terra contenuta nella Goccia è il paleontologo e geologo Prof. Rodolfo Coccioni. La Goccia 2020 rappresenta una testimonianza, un monito affinché i cambiamenti climatici attuali non vengano sottovalutati:

Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia:

È significativo per noi continuare a parlare di cambiamenti climatici. Abbiamo scelto di farlo attraverso una terra che racconta lo stravolgimento terrestre e che proviene dalla Regione, il Veneto, che da nove edizioni ospita il Green Drop Award. Un premio che quest’anno racchiude in sé un monito per quello che sta accadendo ora, dove gli impatti della crisi climatica in atto sono sempre più frequenti ed evidenti. Un simbolo per costruire un futuro sostenibile volto a evitare che i disastri di un lontano passato possano ripetersi nel nostro futuro.