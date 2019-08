Green Drop Award 2019: la Mostra del Cinema di Venezia si tinge nuovamente di verde

Dal 2012 il premio omaggia il film in gara che meglio interpreta le tematiche dell'ecologia, della sostenibilità e della cooperazione tra popoli.

Alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia torna, per l’ottavo anno consecutivo, il Green Drop Award, l’ambita goccia di vetro che, dal 2012, Green Cross Italia – ong internazionale fondata da Mikhail Gorbaciov – assegna al film in gara che meglio interpreta le tematiche dell’ecologia, della sostenibilità e della cooperazione tra popoli.

Proprio le tematiche ambientali saranno le protagoniste di questa 76esima edizione, che da oggi fino al 7 settembre ospiterà un vero “green carpet”, con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo, dei fumetti, della cultura e della scienza, per promuovere la sostenibilità attraverso gli schermi del grande cinema.

Come ha spiegato Marco Gisotti, direttore del Green Drop Award:

Quest’anno il nostro premio parla di futuro e di lotta ai cambiamenti climatici. Cinema significa intrattenimento ma anche riflessione e impegno. Aiuta a denunciare ma anche a sognare un futuro migliore, un po’ come sta facendo Greta con i giovani di tutto il mondo. Lester Brown ha detto una volta che non abbiamo più tempo per essere pessimisti: potremmo dire che la Mostra del cinema di quest’anno è allora la più importante di sempre per lanciare un messaggio di allarme ma anche di speranza.