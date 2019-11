Green Climate Fund: CDP prima italiana accreditata

Fonte immagine: Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay

La Cassa Depositi e Prestiti è la prima istituzione finanziaria italiana a essere accreditata presso il Green Climate Fund.

È la Cassa Depositi e Prestiti la prima istituzione finanziaria italiana a essere accreditata presso il Green Climate Fund. Il GCF ha come scopo quello di favorire gli investimenti rivolti a opere di mitigazione e adattamento dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) nei confronti dei cambiamenti climatici. Il fondo globale per il clima è stato istituito e promosso dalle Nazioni Unite.

Attraverso l’accesso al Green Climate Fund la Cassa Depositi e Presiti punta a rafforzare la propria attività nell’ambito della cooperazione internazionale. Diverse le iniziative in tal senso già messe in atto da CDP, nella veste di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo, per il finanziamento di progetti sostenibili nei PVS. Tra le azioni principali quelle a sostegno di Stati sovrani e di Istituzioni Finanziarie Multilaterali e Internazionali di sviluppo. Promossi inoltre gli investimenti privati nelle economie emergenti.

L’istituzione del Green Climate Fund è avvenuta nel 2010, in seguito all’adesione di 194 Paesi alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Nato per favorire un modello di sviluppo più sostenibile, resiliente e a ridotte emissioni di carbonio, il fondo ha visto il proprio ruolo divenire più centrale dopo l’approvazione degli Accordi di Parigi. L’Italia risulta come settimo Paese contributore, rappresentata al suo interno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In base ai dati pubblicati il GCF ha una disponibilità di 10,3 miliardi di dollari, di cui 5,2 già utilizzati (che hanno portato a un totale investimenti di 18,7 miliardi (inclusi gli stanziamenti disposti dai “co-finanziatori”). Tra le componenti del Green Climate Fund la Banca Mondiale e la Banca interamericana di Sviluppo, oltre ora alla Cassa Depositi e Prestiti.