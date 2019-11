Green Bond e sostenibilità: un successo per Owens-Illinois

Un successo la campagna di Green Bond per la Owens-Illinois, che investirà i ricavati su progetti rivolti alla Green Economy e allo sviluppo sostenibile.

Un successo la campagna di Green Bond della Owens-Illinois. A fornire l’esito delle emissioni di “obbligazioni verdi” è la stessa azienda leader a livello globale nella produzione di packaging in vetro, che ha annunciato di aver incrementato la propria offerta da 300 a 500 milioni di euro (tasso di cedola di 2,875%).

La compagnia ha messo a punto per il lancio un Green Bond Framework, attraverso cui delineare la strategia ideale e gli obiettivi di sostenibilità da perseguire. I proventi verranno investiti negli Eligible Green Projects, nuovi o già esistenti, che includono:

Ha dichiarato Andres Lopez, Chief Executive Officer di O-I:

Il vetro è un materiale fortemente attrattivo per la nuova economia ‘green’ grazie alle sue evidenti caratteristiche di sostenibilità – è puro, sicuro e riciclabile all’infinito. Il vetro fa bene a noi e all’ambiente. La sostenibilità è presente in tutto ciò che facciamo in O-I, e il Green Bond ufficializza il nostro impegno affinché i nostri prodotti, le nostre operazioni e le nostre attività finanziarie abbiano un impatto virtuoso. Crediamo che questo sforzo farà aumentare la fiducia degli investitori nei confronti della nostra azienda.