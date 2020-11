Green Beauty Maschile: tutte le nuove tendenze

Fonte immagine: Istock

La manutenzione attenta della barba, qualche piccolo intervento e l'universo beauty conquista anche gli uomini.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

I tempi sono ormai cambiati: l’universo (green) beauty si è aperto definitivamente anche agli uomini. La barba rasata in un certo modo, il cosmetico vegan giusto. Tantissimi studi e ricerche dimostrano come anche gli uomini non sono sempre soddisfatti del loro corpo.

Un problema finora declinato solo al femminile. Secondo l’Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation, solo il nostro Paese nel 2019 contava oltre 25 milioni di persone sovrappeso, uomini compresi.

Green Beauty Maschile: le nuove tendenze

Di seguito proponiamo l’elenco delle tendenze beauty maschili da tenere d’occhio quest’anno (in vista del Natale potete prendere spunto per qualche regalo molto mirato: