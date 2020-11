Questo ha evidenziato una correlazione tra livelli elevati di cortisolo e lo sviluppo dell’amigdala e in particolare della struttura della stessa, nel dettaglio nei bambini di sesso maschile, oltre a modifiche sostanziali nella potenza delle connessioni tra la stessa e altre sfere del cervello in particolare nei bambini di sesso femminile. Lo studio si è concentrato sulla sfera emotiva delle madri e sulla necessità di un supporto durante tutta la gravidanza, ma non ha ancora valutato le reazioni emotive dei bambini durante la crescita.

Il cortisolo è l’ormone dello stress e più è elevata la sua presenza maggiore risulterà lo stato di agitazione della futura puerpera. Una condizione che ha una ricaduta diretta sulla formazione del futuro nascituro e in particolare sulle sue capacità mentali, sullo stato emotivo e sociale. L’amigdala è un complesso nucleare situato nel lobo temporale del cervello e in grado di gestire la sfera emotiva, in particolare la paura stessa. Questa correlazione tra stress e sviluppo cerebrale potrebbe incidere sullo sviluppo mentale dello stesso piccolo.

