Graminacee ornamentali: quali sono e come coltivarle

Fonte immagine: Istock

Quella delle graminacee è una delle più grandi famiglie del mondo vegetale, sono molto amate da chi ha il pollice verde: qui parleremo di come coltivarle.

Amate, amatissime graminacee ornamentali! Sono una fra le famiglie verdi più grandi e rigogliose e sono utilizzatissime da chi ama la cura del giardino perché oltre ad essere bellissime da vedere, al sopraggiungere del vento provocano un suono molto gradevole, un fruscio, difficile da imitare. Non è tutto: sono molto apprezzate nelle aiuole e nelle bordure miste per le loro forme (fusti diritti, foglie morbide) e per le colorazioni che vanno dal verde brillante al bronzo al rosso, passando per un’ampia gamma di gialli, avorio, grigioverde e glauco, accompagnati spesso da effetti metallici piuttosto particolari.

Graminacee ornamentali: tutto ciò che c’è da sapere

Qui vi proponiamo un elenco di 5 fra le graminacee più belle con indicazioni su come coltivarle: