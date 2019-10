Gorgonzola a rischio Listeria: Ministero della Salute lo ritira

Rischio Listeria monocytogenes per alcuni lotti di Gorgonzola e Mascarpone Mauri, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato nazionale.

Allerta Listeria monocytogenes per alcuni lotti di Gorgonzola e Mascarpone Duetto. A disporre il ritiro su tutto il mercato nazionale è stato il Ministero della Salute, che ha emanato il provvedimento a seguito di alcune analisi eseguite da un distributore in regime di “autocontrollo”. Le confezioni contenenti tracce del batterio erano indirizzate verso la Svizzera, ma fonti ministeriali affermano che a scopo precauzionale l’avviso è stato esteso anche all’Italia.

Il rischio microbiologico legato alla presenza di Listeria monocytogenes riguarda le confezioni di Gorgonzola e Mascarpone Duetto da 200 grammi, prodotte dalle Emilio Mauri spa e distribuite a marchio Mauri. Il numero di lotto interessato è 2550009, mentre il marchio del produttore/dello stabilimento è IT 03 48 CE. Sede di produzione in via Proviciale, 11 – 23818 – Pasturo (LC). Come riferito nell’allerta del Ministero della Salute, a tutela della sicurezza alimentare dei consumatori italiani:

A titolo cautelativo e precauzionale comunichiamo che, a seguito di una analisi eseguita in AUTOCONTROLLO da un Distributore nel mercato svizzero dove viene commercializzato il prodotto Gorgonzola e Mascarpone, è stata segnalata la presenza di Listeria Monocytogenes pertanto cautelativamente il prodotto viene ritirato anche dal mercato nazionale.

Le indicazioni agli esercenti sono invece quelle di: “Ritirare il prodotto dagli scaffali e affiggere la locandina allegata per informare il consumatore”. Si ricorda infine che i rischi legati al consumo di prodotti contaminati da Listeria monocytogenes sono solitamente di tipo para-influenzale, con la comparsa di febbre e altri indicatori spesso associati all’influenza. Da sottolineare che nei soggetti immunodepressi può portare a sviluppare sintomi solitamente associati a encefalite o meningite.

