Gorgona: salvati 6000 animali, smantellato il mattatoio

Firmato l'accordo con il sindaco di Livorno, la Lav, direzione dell'istituto di pena: la macellazione sarà interrotta, il mattatoio smantellato.

La Gorgona è libera: dal dolore, dalla macellazione, dalla barbarie. L’ultima isola-carcere italiana torna a essere un posto di convivenza solidale fra animali e umani. Il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi che era andato in visita sull’isola ha fatto sapere di aver siglato un nuovo protocollo con il direttore del Carcere Carlo Mazzerbo, il Comune di Livorno, Lav (Lega antivivisezione), Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e dell’Università Bicocca di Milano.

Cessa l’attività del mattatoio all’interno della Casa di reclusione e verrà salvata la vita di quasi 600 animali fra vitelli, maiali, conigli, capre, pecore, galline e cavalli. La Lav si occuperà di trovare una casa a circa 450 animali, mentre quelli che resteranno sull’isola saranno curati dai detenuti. Non abbiamo solo salvato la vita degli animali, ma abbiamo anche reso un servizio ai detenuti che, d’ora in poi, potranno occupare il proprio tempo in modo non violento e utile anche per il periodo successivo alla detenzione: attività con animali, agricole e programmi di turismo eco compatibile, che saranno portate avanti sull’isola.