Gordon Ramsay: pudding al tofu, sui social scatta la polemica

Fonte immagine: Wikipedia

Gordon Ramsay divide l'opinione pubblica con il suo budino di tofu al cioccolato da £10, definito: forse il meno appetitoso di sempre.

Gordon Ramsay ha diviso le opinioni dopo aver condiviso un video del suo ultimo dessert a base di tofu. Un budino al cioccolato, che è stato etichettato come “forse il dessert meno appetitoso di sempre”. Lo chef televisivo, 53 anni, ha pubblicato la preparazione su Facebook del “pudding” venduto a £10 nel ristorante Lucky Cat di Mayfair, specializzato in cucina asiatica.

Budino cioccolato e tofu di Gordon Ramsay: i commenti degli utenti

Fonte: Screenshot Video

Il post ha spopolato (25.000 Mi piace e 4.700 commenti), ma ha anche diviso gli utenti social: alcuni sostenevano che avrebbero voluto assaggiare il piatto, altri sono rimasti sconcertati da quello che sembrava un “sacchetto di carta marrone”. Un altro utente ha scritto: “Prima la cacca nel mezzo, poi ricoperta da uno strato di quello che sembra grasso e sormontata da un pezzo di maiale scoppiettante”.

Difficile trovare un accordo, soprattutto quando il dessert viene addirittura paragonato ad “una sacca per la colostomia“, un abboccamento chirurgico tra colon e parete addominale per permettere al contenuto fecale di fuoriuscire attraverso una via alternativa a quella naturale. A chi piace che il proprio dessert venga associato alle feci?

Neanche la scelta di combinare cioccolato e tofu ha trovato tutti uniti. Un uomo ha scritto: “Ti amo Gordon, ma cioccolato e tofu? Preferirei mangiare la torta al cioccolato grazie”. Un altro ha convenuto: “Mi dispiace, ma il cioccolato e il tofu non dovrebbero MAI essere usati insieme in alcun modo, forma o forma sia fisicamente che verbalmente”. Il sapore non è dato saperlo, ma la vista certo induce inevitabilmente ad una serie di commenti discutibili. Se è vero che si mangia anche con gli occhi, allora forse stavolta Gordon non ha proprio fatto centro.