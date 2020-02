Glifosato: non è tossico secondo gli USA, che accusano altre sostanze

Il Governo USA assolve il glifosato dal produrre danni al DNA umano, lo studio è stato condotto dal National Toxicology Program.

I pesticidi possono danneggiare la struttura del DNA, ma non è colpa del glifosato. Questa la conclusione a cui sono giunti gli scienziati del National Toxicology Program (NTP), divisione del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) e alle dipendenze del Governo USA. Secondo gli studiosi la responsabilità per tali effetti nocivi sarebbe da attribuire ad altre sostanze inserite nelle formulazioni.

Le conclusioni sono state tratte al termine di una ricerca che ha visto gli scienziati valutare a livello cellulare la genotossicità e il potenziale nocivo ai danni delle cellule di 9 pesticidi frequentemente utilizzati in agricoltura e 4 impiegati perlopiù a livello domiciliare (tutti contenenti glifosato) e degli erbicidi chimici a volte inseriti negli altri composti. Come ha riferito Sheena Scruggs, portavoce NIEHS, sono stati condotti degli esami anche sul solo glifosato.

Secondo i risultati preliminari dello studio l’effetto genotossico si verificherebbe soltanto nei composti, mentre non in presenza del solo glifosato. Quest’ultimo non causerebbe, sostengono i ricercatori statunitensi, né morte cellulare né variazioni genetiche. Tra i possibili responsabili figurerebbero altre sostanze, proseguono gli scienziati, come tensioattivi, diquat dibromuro, mesotrione e metolaclor. Non sono stati però indicati i nomi delle marche sottoposte ai test.

In conclusione gli scienziati del National Toxicology Program non sono stati in grado di affermare la fonte degli effetti nocivi, se i tensioattivi o una delle altre sostanze indicate. Ha concluso Sheena Scruggs:

Questi risultati suggeriscono che mentre il glifosato da solo manca di attività genotossica, la genotossicità delle formulazioni basate sul glifosato richiederà ulteriori studi.

