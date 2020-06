Giornata Mondiale degli Oceani: Moka ambasciatrice di sostenibilità

Fonte immagine: Bialetti

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani Bialetti e progetto Oceana lanciano una collaborazione che vedrà Moka Express come ambasciatrice green.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Oggi 8 giugno 2020 è la Giornata Mondiale degli Oceani. Una ricorrenza che Bialetti ha voluto celebrare stringendo una collaborazione con Oceana, organizzazione internazionale impegnata unicamente nella difesa degli oceani. L’azienda italiana ha offerto un duplice supporto: da un lato di tipo economico e dall’altro rendendo l’iconica Moka Express una “ambasciatrice mondiale di sostenibilità”.

Bialetti ha aderito al progetto Oceana abbracciando la lotta ai materiali plastici mono-uso e all’inquinamento “post-uso”. Ad esempio il classico incarto in plastica della Moka Express è stato sostituito da un’alternativa di carta. Inoltre secondo l’azienda italiana la sua caffettiera rappresenta di per sé una soluzione sostenibile avendo una durata minima di 10 anni, una manutenzione pari quasi a zero e una produzione di rifiuti 100% compostabili e biodegradabili (gli scarti del caffè). Inoltre la pulizia deve essere effettuata unicamente con acqua, senza l’impiego di detergenti chimici.

Parte integrante del progetto Oceana sposato da Bialetti è l’iniziativa #wakeupfortheoceans. Una “call to action“, una chiamata all’azione per diffondere la cultura del rispetto e della difesa degli oceani. Proprio Moka Express sarà al centro di questa campagna con un sistema di comunicazione a 360 gradi, che vedrà il “packaging” impiegato come strumento di sensbilizzazione.

Sulle confezioni di Moka Express verrà riportato un link che permetterà di supportare le attività di Oceana attraverso una donazione diretta. Oceana è attiva da 2001 ed è stata costituita da alcune fondazioni quali The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Marisla Foundation (ex Homeland Foundation) e Rockefeller Brothers Fund.

Giornata Mondiale degli Oceani

Istituita nel 1992, la Giornata Mondiale degli Oceani si celebra ogni anno l’8 giugno. In tale giorno cade l’Anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Come ricorda l’ISPRA sul suo sito: