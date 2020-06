Giornata Mondiale degli Oceani: Italia sosterrà difesa dei mari

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani il Ministero dell'Ambiente annuncia il sostegno al progetto 30by30 per la tutela dei mari.

L’Italia aderisce alla #30by30. Si tratta di una iniziativa lanciata nel Regno Unito, che punta a tutelare il 30% dei mari di tutto il mondo entro il 2030. A dichiararlo è il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

La tutela avverrà tramite la creazione di una rete di aree marine protette. Un progetto che tutelerà le specie ittiche e la biodiversità, e contribuirà anche a contenere i cambiamenti climatici. Come ha sottolineato Sergio Costa:

Attraverso questa adesione l’Italia ha voluto rafforzare la partnership con il Regno Unito in vista della COP26. Come si legge sul sito del Ministero dell’Ambiente:

Nel Dl Rilancio 40 milioni sono stati destinati alle Zea (Zone economiche ambientali, che comprendono anche le Zea marine), mentre un milione è stato assegnato a interventi di rilancio urgenti post Covid nelle Aree Marine Protette, per la realizzazione di strutture e dotazioni necessarie per l’adeguamento di info point, uffici Amp, sentieristica, segnaletica e quant’altro necessario per la sicurezza degli operatori e del pubblico, comprese le attrezzature per l’adeguato smaltimento in sicurezza dei dispositivi sia nelle sedi che nei luoghi oggetto di tutela.