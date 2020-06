Giornata mondiale dell’Ambiente 2020: Tempo per la natura

Oggi 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente 2020, prevista anche una diretta web con i ministri Costa e Bellanova.

Oggi 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente 2020. Istituita dall’ONU il 15 dicembre 1972 e celebrata a partire dall’anno seguente. Questa ricorrenza vuole celebrare la prima Conferenza delle Nazioni Unite, svoltasi dal 5 al 16 giugno 1972. Lo slogan di quest’anno è “Time for Nature” (“Tempo per la Natura“).

Tema centrale della Giornata mondiale dell’Ambiente 2020 è la tutela della biodiversità. Compito che appare più che mai necessario, sottolinea l’ISPRA, con oltre 1 milione di specie a rischio delle circa 8,7 milioni stimate nel mondo. Questo il messaggio rivolto a tutti, in occasione del 5 giugno 2020, sul sito del World Environment Day:

I cibi che mangiamo, l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo e il clima che rende il nostro Pianeta abitabile provengono tutti dalla natura. Tuttavia, questi sono tempi eccezionali in cui la natura ci sta inviando un messaggio: per prenderci cura di noi stessi dobbiamo prenderci cura della natura. È ora di svegliarsi, di farsi sentire. È tempo di ricostruire meglio per le persone e per il Pianeta. È la Giornata mondiale dell’Ambiente, è il tempo per la Natura.