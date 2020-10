Oggi ricorre la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, ecco alcuni consigli per mangiaro sano e nel rispetto della biodiversità.

Oggi 16 ottobre è la Giornata mondiale dell’Alimentazione. Si tratta di una giornata nella quale ricordare la necessità di alimentarsi in maniera sostenibile e di rendere il cibo accessibile a tutti. La data scelta vuole ricordare l’istituzione della FAO, avvenuta il 16 ottobre 1945 in Québec (Canada).

Questa giornata ha diversi obiettivi, oltre a quello di ricordare l’istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. A cominciare dalla necessità di mangiare sano e di prendersi cura della Terra. Un esempio secondo il WWF è la Dieta Mediterranea, che offre un equilibrio di nutrienti ottimale a fronte di un basso impatto sull’ambiente.

Una delle prime indicazioni fornite dal WWF è quella di ridurre il consumo di carne a favore degli alimenti vegetali. Questo perché la coltivazione dei prodotti ortofrutticoli provoca, secondo l’associazione, un minore impatto sugli habitat e sul territorio. Si stima che la riduzione della perdità di biodiversità sarebbe del 36%.

Inoltre riducendo il consumo di carne si potrebbe risparmiare, prosegue il WWF, fino all’80% delle emissioni di gas serra legate ai consumi alimentari. Ha dichiarato Eva Alessi, responsabile consumi sostenibili e risorse naturali di WWF Italia:

Nonostante le nostre tradizioni alimentari siano considerate sane e sostenibili, noi italiani stiamo cambiando abitudini a tavola e fuori. Stiamo andando contro corrente rispetto a quelle che sono le esigenze del Pianeta e la direzione verso cui il sistema alimentare si deve muovere nei prossimi anni.

Agli italiani basta poco per rivedere le proprie abitudini in senso sostenibile. Dando centralità a verdura, frutta, legumi e cereali, si determinerebbe un’enorme risparmio in natura e salute e soprattutto regaleremmo alle generazioni future la possibilità di non doversi confrontare con gli effetti drammatici della malnutrizione, dell’assenza di sicurezza alimentare aspetti esacerbati dal cambiamento climatico e dai disastri ecologici.