Giornata internazionale dello Yoga 2019: storia ed eventi in programma

Fonte immagine: Foto di StockSnap da Pixabay

Oggi 21 giugno 2019 si celebra la Giornata internazionale dello Yoga, storia e alcune attività in programma in Italia.

Parliamo di: Yoga

Lo Yoga è una pratica orientale diventata nel tempo molto popolare in tutto il mondo. Palestre e altre strutture dedicate offrono corsi e lezioni di gruppo per chi si avvicina a questa disciplina come per coloro che vogliono proseguire nel loro percorso di apprendimento e di equilibrio tra salute dello spirito e del corpo. In data 21 giugno si celebra ogni anno la Giornata internazionale dello Yoga.

La scelta del 21 giugno per celebrare la Giornata internazionale dello Yoga viene ricondotta alla religione indù, secondo la quale in tale data il dio Shiva iniziò a trasmettere agli uomini i propri insegnamenti. Tale ricorrenza è riconosciuta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 2015.

Diverse sono le iniziative in programma anche in Italia per celebrare la Giornata internazionale dello Yoga. Tra queste anche quella in programma a Verona, presso il Cortile Mercato Vecchio. Anche Milano è pronta a fare la sua parte, con attività in programma dall’alba al tramonto presso Parco Sempione divise tra quelle incluse nel Parco delle Culture e quelle in corso presso il Teatro Burri.

A Genova sono in programma attività dalle 17:45 alle 22 presso Porta Siberia, zona Porto Antico, dove si svolgeranno pratiche di Respirazione HamSa, Hatha Yoga, meditazione sul cuore e meditazione in spirale Yang. In diverse località italiane si svolgerà inoltre la NotteBianca dello Yoga, dalle 17 fino alle 23.

Benefici dello Yoga

La pratica Yoga viene associata a diversi benefici sia per la mente che per il corpo. A cominciare dagli effetti positivi per chi soffre di stati d’ansia, stress e nervosismo. Tali esercizi vengono inoltre ritenuti d’aiuto anche per chi si trova a combattere gli attacchi di panico. Il generale rilassamento mentale indotto da questa disciplina incrementa anche la capacità di concentrazione e migliora le prestazioni cognitive.

Lo Yoga viene considerato anche un rimedio naturale contro l’invecchiamento, mentre alcune sue varianti come ad esempio il Power Yoga sono ritenute utili per chi vuole ritrovare il benessere dello spirito insieme a una condizione fisica più tonica e performante.