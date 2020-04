Giornata Internazionale della Danza: 5 balli da fare in casa

Sentire la mancanza del ballo è assolutamente normale, soprattutto quando si passa gran parte della propria giornata a sostare tra la cucina e il salotto: l’ isolamento da Covid-19 può essere davvero frustrante se nelle nostre vene scorre un sangue danzereccio. Per sfogare la nostra passione però, soprattutto oggi in occasione della giornata internazionale della danza , si può sfruttare il poco spazio a disposizione per creare una pista ad hoc e scatenarsi al ritmo di una varie playlist disponibili online!

