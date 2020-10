Giornata dell’Alimentazione: bio, salute per l’uomo e il Pianeta

Giornata mondiale dell'Alimentazione, FederBio ha sottolineato l'importanza dell'agricoltura biologica per la salute di uomo e Pianeta.

Come ogni anno il 16 ottobre è dedicato alla Giornata mondiale dell’Alimentazione. Il tema del 2020 è “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre azioni sono il nostro futuro“. Un’occasione secondo FederBio per sottolineare, ancor più alla luce della pandemia di Covid-19, lo stretto legame tra salute e ambiente.

La Giornata mondiale dell’Alimentazione offre nuovi spunti per sottolineare, spiega FederBio, la necessità di adottare “un modo più etico di produrre e consumare cibo”. La sostenibilità all’interno delle filiere produttive è sempre più un’urgenza. Elemento reso evidente anche dall’orientamento dei consumatori, rivolti con maggiore frequenza verso i prodotti che offrono più garanzie di sostenibilità ambientale e garanzie per la salute.

L’agricoltura biologica permette di offrire prodotti capaci di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica e quella sociale. Secondo la Federazione si rivela importante anche per contrastare il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità. Ha sottolineato Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio:

Quest’anno la Giornata mondiale dell’alimentazione si celebra a pochi giorni dall’assegnazione del premio Nobel per la Pace al World Food Programme dell’ONU. Un riconoscimento che rappresenta un segnale etico importante anche dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Rappresenta anche un’esortazione verso una sana e corretta alimentazione che evita gli sprechi, tesa alla conservazione della biodiversità e al sostegno ai piccoli produttori agricoli.

Occorre una nuova visione dell’agricoltura. Proprio la FAO indica un approccio agroecologico come l’innovazione strategica, che può contribuire al processo di trasformazione verso sistemi alimentari equi e sostenibili e migliorare la produzione di cibo mondiale. Per le sue caratteristiche l’agroecologia rappresenta l’agricoltura del futuro, in grado di preservare il Pianeta e di nutrire il mondo.