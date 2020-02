Giocare a Ping Pong aiuta a rallentare il Parkinson

Lo studio giapponese ha coinvolto 12 individui di età media pari a 73 anni, con livelli di Parkinson variabili da leggero a moderato. I soggetti convivevano con la malattia, in media, da circa 7 anni. Per sei mesi è stato chiesto loro di praticare una volta a settimana, per cinque ore consecutive, il Tennis da tavolo (comunemente noto come Ping Pong). A ciascuno di loro è stato valutato l’avanzamento della malattia all’inizio di tale periodo, verificandone la variazione dopo tre mesi e al termine del periodo indicato.

Giocare a Ping Pong potrebbe rappresentare un valido aiuto per rallentare il progresso del Morbo di Parkinson . Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Fukuoka University e verrà presentato ufficialmente in occasione del 72esimo incontro annuale dell’American Academy of Neurology. L’evento si svolgerà in Canada da 25 aprile al 1 maggio.

