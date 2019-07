Giardinaggio, fiori e piante da piantare in estate

Fonte immagine: Pixabay

I mesi estivi rappresentano l’occasione ideale per piantare fiori e piante da ammirare in inverno o in primavera: ecco le specie più adatte.

La stagione estiva è il momento ideale per piantare alcune tipologie di piante e fiori che adorneranno il giardino nei mesi più freddi, sbocciando in autunno e in inverno ma anche all’inizio della primavera successiva. È importante scegliere con cura i bulbi da piantare, optando per specie che tollerano bene le temperature elevate e il caldo secco tipico dei mesi caldi. Ci sono diverse specie di piante e fiori che possono essere messe a dimora tra giugno e agosto.

Primule

Le primule sono perfette per essere piantate in estate in giardino, purché si scelga un posto luminoso e arieggiato. I germogli si manifestano alla fine dell’inverno successivo alla semina, oppure all’inizio della stagione primaverile. È importante garantire un livello di umidità ottimale, procedendo anche con la nebulizzazione e con irrigazioni costanti che non devono dare origine a pericolosi ristagni di acqua. È anche fondamentale bagnare le piantine con acqua e solfato di magnesio per evitare che soffrano di carenze di magnesio.

Aquilegia

Seminata in estate, l’aquilegia fiorisce durante i mesi primaverili successivi. Chiamata anche colombina, è una pianta erbacea e perenne caratterizzata da fiori eretti o penduli molto decorativi e scenografici.

Amaryllis belladonna

L’amaryllis belladona vanta fiori dal profumo intenso e caratterizzati da una varietà di colori chiari che variano dal bianco al rosa. È una pianta che non richiede particolari cure.

Anemone

L’anemone sviluppa fiori molto grandi e appariscenti, dotati di colori intensi che variano tra il giallo, il rosso e l’arancio. Può essere piantato in giardino in estate scegliendo una zona di penombra.

Ciclamino

Il ciclamino fiorisce in autunno e può essere piantato anche in vaso durante la stagione calda, optando per una posizione che sia luminosa ma non preveda il contatto diretto con i raggi del sole. È anche importante tenere lontani i ciclamini dal vento forte e dalle correnti d’aria.

Dalia

Le dalie sono piante fiorite molto decorative in grado di ravvivare notevolmente il giardino di casa. Possono essere piantate su un terreno che sia sempre umido, in quanto hanno la necessità di assorbire grandi quantità di acqua.

Gladiolo

Facili da gestire e da piantare, i gladioli possono essere piantati in estate in giardino senza tuttavia dimenticarsi di collocare i bulbi in un terreno ben drenato e, soprattutto, che sia ben esposto al sole. In questo modo si svilupperanno fiori molto grandi e colorati.

Giglio

Il giglio, o lilium, vanta fiori a forma di ombrello molto profumati e appariscenti. Può essere piantato in vaso o in giardino, avendo cura di collocare i vasi o le piante in una zona che sia esposta al sole per la maggior parte del tempo.

Malvarosa

La malvarosa, detta anche malvone o malva rosa, è una pianta erbacea perenne che può raggiungere anche i due metri di altezza. Facile da coltivare, è abbastanza resistente e messa a dimora alla fine dell’estate permette di ottenere una ricca fioritura a partire dalla primavera successiva.