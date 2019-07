Getta acqua bollente sul cane del coinquilino: succede a Firenze

Una ragazza cinese ha gettato dell'acqua bollente sul cane del suo coinquilino, forse perché infastidita dalla sua presenza: succede a Firenze.

Ha gettato acqua bollente sul cane del suo coinquilino, poiché infastida dalla presenza dell’amico a quattro zampe. È questa la vicenda che ha portato alla denuncia di una ragazza cinese, dopo due mesi di indagini: il fatto, riportato da TGCom24, è accaduto nella città di Firenze.

Stando alle ricostruzioni del caso, la giovane – una ragazza di 25 anni – è rimasta sola in casa con il cane di proprietà del suo coinquilino, un connazionale. Forse poiché stanca della presenza del quadrupede, ha inviato alcuni messaggi all’uomo, intimandolo di tornare immediatamente a casa per prendersi cura dell’esemplare. “Se non torni subito a casa, sistemo il tuo animale”, avrebbe scritto al giovane. A quanto pare, però, la ragazza non avrebbe atteso la risposta del proprietario.

Tornato presso l’abitazione, il proprietario ha trovato il quadrupede all’interno della vasca da bagno, dove aveva urinato e defecato, probabilmente a causa dell’intenso dolore. L’uomo ha quindi immediatamente condotto il cane in un centro veterinario, affinché potesse essere immediatamente curato, dove l’animale è stato sottoposto a un ricovero d’urgenza in terapia intensiva per le sue precarie condizioni di salute. A quanto pare, la coinquilina avrebbe posizionato il cane all’interno della vasca, per poi ricoprirlo di acqua bollente, provocando così gravi ustioni.

Il proprietario del quadrupede, così come sempre TGCom24 sottolinea, ha sporto querela contro la coinquilina, considerata responsabile del crudele gesto. Dopo un paio di mesi di indagini – il maltrattamento è infatti avvenuto lo scorso maggio – i Carabinieri hanno accertato quanto accaduto, insieme alle guardie zoofile provinciali, e la giovane è stata denunciata.

Al momento non sono note le ragioni per un gesto così crudele, né quali azioni possa aver compiuto il quadrupede per causare la reazione così eccessiva da parte della ragazza.

Fonte: TGCom24