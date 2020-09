Genova, tromba d’aria si abbatte su Sturla

A Genova una tromba d'aria colpisce il quartiere Sturla e le aree limitrofe: danneggiati tetti e abitazioni, diversi gli alberi caduti a causa del vento.

Genova è stata colpita da una tromba d’aria nel corso della notte, un violento fenomeno atmosferico che ha coinvolto soprattutto il quartiere Sturla. Piogge torrenziali e venti davvero violenti hanno generato il panico tra i residenti, causando numerosi disagi. Molti i danni dovuti al passaggio del vento, fortunatamente al momento non si registrano vittime.

La tromba d’aria si è abbattuta sull’intero quartiere Sturla, così come già accennato, per poi estendersi ai vicini San Marino e Quato. Stando alle cronache locali, il fenomeno atmosferico ha causato la caduta di diversi alberi, la distruzione di porzioni del tetto di alcuni edifici e la rottura di cancelli e inferriate.

Genova: un fenomeno improvviso

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse che da qualche giorno hanno coinvolto la Liguria, non erano previste conseguenze così pericolose. La tromba d’aria si è infatti formata velocemente, colpendo l’abitato senza grande preavviso.

Come già accennato, diversi alberi sono caduti rovinosamente sulla strada in tutto il quartiere. In via Tanini il vento ha addirittura divelto un cancello, come spiega Genova24, mentre in via Vernazza un tetto è stato quasi completamente scoperchiato. Al momento i vigili del fuoco stanno monitorando tutta l’area, per identificare edifici pericolanti, calcinacci e valutare nel dettaglio i danni.

Disagi su tutta la Liguria

Non solo Genova, l’intera Liguria ha subito importanti disagi nel corso della notte. A renderlo noto è l’agenzia di stampa ANSA, nel riferire di un incendio che ha colpito un’ex centrale a carbone presso la Lanterna del capoluogo. Le fiamme potrebbero essere dovute a un fulmine.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto in molte zone proprio di Genova, da Ponente a Levante, ma anche in altri luoghi della regione. Tra le segnalazioni più frequenti, black out elettrici a macchia di leopardo, allagamenti di scantinati, danni agli alberi e al manto stradale.