Gel disinfettante mani: pro & contro, e come si usa

Il gel disinfettante per le mani è fondamentale quando non si ha accesso ad acqua e sapone. Ecco pro & contro, limiti e modalità d'uso di questo prodotto.

In epoca Covid-19, e con oltre 1.500 batteri che allignano in ogni centimetro quadrato della nostra pelle, abbiamo purtroppo dovuto riscoprire l’importanza di lavarsi sempre le mani. Ciò tuttavia non è sempre possibile, soprattutto quando siamo in giro, ed ecco perché diventa fondamentale portarsi dietro un flaconcino di gel istantaneo disinfettante per le mani. Abbiamo raccolto le migliori offerte online, ma prima qualche delucidazione sul suo corretto uso.

Gel Disinfettate: Cos’è?

Un disinfettante è un prodotto, liquido, in schiuma o gel, usato per ridurre la quantità di agenti infettivi presenti sulle mani o sulle superfici. L’ingrediente attivo di solito è l’alcol, ma questo non implica che sia sicuro per l’assunzione orale.

E già che ci siamo, sfatiamo un mito. Molte persone tendono a usare il gel non soltanto in situazioni di emergenza, ma anche nella quotidianità e perfino a casa propria, convinti che sia superiore alla comune detersione. Si tratta di un abbaglio: acqua e sapone, a patto di usarli modo corretto, sono l’arma più efficace per abbattere la carica patogena delle mani. Dunque, ogni volta che sia possibile, acqua corrente e sapone sono da preferire al gel.

Detto ciò, non tutti i gel disinfettanti sono uguali. Ecco i dettagli da controllare prima di ogni acquisto:

Percentuale di Alcol: I gel più efficaci possiedono una quantità di alcol compresa tra 60–95% del volume totale. La ricerca mostra che un gel con almeno il 70% di alcol è in grado di sterminare il 99,9% dei batteri sulle mani in 30 secondi, e il 99,99% in un minuto. Ma i batteri non sono l’unica minaccia (leggi sotto). Tipo di Alcol: L’etanolo è più efficace rispetto all’alcol isopropilico contro i virus, è meno tossico e possiede anche un odore meno incisivo. Anche per l’etanolo, scegliete sempre gradazioni elevate, superiori almeno al 60%. Additivi: I gel meno costosi hanno il minimo sindacale per disinfettare e profumare blandamente; altri possiedono anche oli essenziali, aloe o vitamina E per aiutare a ridurre la sensazione di secchezza sulla pelle. Formati Alternativi: Il gel è solo la più diffusa delle modalità con cui viene realizzato un disinfettante; ne esistono anche in versione spray (più adatta per trattare ampie superfici) e in schiuma. Sono equivalenti.

Gel Disinfettante: Limitazioni

Molte persone tendono a abusare del gel disinfettante, nella convinzione ci si tratti di una sorta di rimedio magico contro qualunque patogeno. Magari fosse così. La realtà è che si tratta di un (blando) prodotto sanitario con diversi limiti.

È efficace contro molti virus, incluso SARS-CoV-2, e la stragrande maggioranza dei batteri, ma non è onnipotente. Per esempio, non può eliminare agenti chimici tossici, pesticidi né metalli pesanti, e non risulta efficace neppure contro Norovirus, Criptosporidio o Clostridium difficile (che causa una grave forma di dissenteria). Questi ultimi, per esempio, si debellano molto più facilmente con la vecchia accoppiata acqua e sapone.

Inoltre, prima di applicare il gel, è fondamentale ripulire per quanto possibile le mani da sporco e grasso. Applicatene una noce generosa e sfregate le mani, ma non le ripulite con un fazzoletto fintanto che il gel non asciuga da sé.