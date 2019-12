Gel bagno e shampoo eco per bambini: sospetta contaminazione microbica

Ritirato dal mercato un gel bagno e shampoo ecologico per bambini a causa della possibile contaminazione microbiologica: i lotti interessati.

La Midsona Denmark A/S ha richiamato dalla vendita un gel bagno e shampoo ecologico per bambini. Secondo quanto reso noto dall’azienda il prodotto è distribuito a marchio URTEKRAM e denominato “No Perfume Baby All-Over Wash”. Le confezioni sono in plastica da 250 ml, con un delfino stampato a fronte. Si teme la possibile presenza di protobatteri, in particolare di Burkholderia cepacia complex, collegati tra l’altro a infezioni polmonari nelle persone immunocompromesse o affette da fibrosi cistica.

Il gel bagno e shampoo per bambini interessato dal richiamo è quello riportante uno dei seguenti numeri di lotto: 3015057 (MHD 240821), 3016020 (MHD 300821) e 900906 (MHD 300521). La trasmissione del batterio avviene per contatto diretto o indiretto, quindi potrebbe anche migrare dal bimbo lavato con il prodotto (incluso il genitore che se n’è eventualmente preso cura) ad altri bambini o adulti.

Il prodotto non risulta quindi conforme ai Regolamenti dell’Unione Europea. Sulla questione è intervenuto anche Giovanni D’Agata, presidente Sportello dei Diritti, che ha sottolineato: