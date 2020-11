Gatto obeso, la proprietaria invita i vicini a non sfamarlo

Fonte immagine: Pixabay

La proprietaria della gatta Iris ha pubblicato un annuncio su Facebook per chiedere a i vicini di non sfamare più il suo gatto.

Parliamo di: Gatto

Iris è un gatto molto convincente in fatto di moine e cibo, come dimostra il suo fisico molto più corpulento del previsto. Nonostante stia seguendo una dieta ferrea per perdere i chili di troppo, la gattona riesce a farsi nutrire dall’intero vicinato. Le foto pubblicate dalla proprietaria Sheena Walsh in un gruppo cittadino di Facebook mostrano Iris mentre rotola bellamente sul pavimento, sfoderando con noncuranza i tanti chili in eccesso. Come recita la stessa donna la miciona è a dieta, il peso eccessivo sta minando la sua salute.

Nonostante la gola riesca a vincere su tutto vorrebbe che Iris vivesse al loro fianco ancora per molto tempo. Per questo Sheena si è vista costretta ad avvisare la comunità implorandoli di non sfamare più la gatta, evitando di cedere alle sue moine e alle sue fusa amorevoli. Del resto la simpatica quadrupede non è certo deperita, ma l’eccesso di peso sta incidendo sulla sua quotidianità, tanto da non riuscire più a entrare e uscire agilmente dalla gattaiola di casa.

Gatto obeso, l’annuncio su Facebook

La buffa Iris è così diventata protagonista di un annuncio pubblicato su Facebook dalla stessa proprietaria che implora il vicinato di non sfamare la sua gatta. La miciona non solo pesa il doppio di quanto è necessario ma dovrebbe sottoporsi anche a un’operazione, ma i chili di troppo stanno rimandando questo appuntamento importante.

Sheena non riesce a trattenere la gatta in casa perché mostra un atteggiamento nervoso e stressato, a differenza di tutti gli altri animali dell’abitazione. Non solo graffia la porta e miagola con costanza, ma assume comportamenti agitati e la passeggiata è l’unico modo che può rasserenarla.

Non è chiaro se Iris vada a mendicare cibo dai vicini o se sfrutti la presenza delle ciotole posizionate per i ricci di zona, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti. La bellissima miciona è visibilmente in sovrappeso e deve perdere i chili accumulati, una necessità fondamentale per ritrovare la salute fisica persa.

Fonte: Facebook