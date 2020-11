Gatto consola studente di infermieristica ai tempi del Covid

Fonte immagine: Ahmed Flaty via Reddit

Gatto si accovaccia sulle gambe di uno studente di infermieristica, durante una pausa: lo scatto diventa virale ai tempi del Covid.

Parliamo di: Coronavirus Gatto

Un gatto è divenuto virale in tutto il mondo grazie alla condivisione di uno studente di infermieristica, impegnato nello studio in questo difficile periodo del Covid. È quanto è accaduto ad Ahmed Flaty, un giovane de Il Cairo, durante una pausa dal tirocinio. Uscito all’aperto per prendere una boccata d’aria, il felino si è accovacciato sulle sue gambe.

La storia ha trovato rilevanza in tutto il mondo, anche sulle prime pagine dei quotidiani internazionali. Le immagini sono infatti diventate un simbolo di speranza in questa difficile fase della pandemia.

Gatto e studente, l’incontro fortuito

Il tutto è accaduto verso la metà di ottobre, quando Ahmed Flaty si trovava nei pressi dell’ospedale in cui sta prestando tirocinio. Durante una pausa pranzo, un gatto dal manto rosso gli si è avvicinato e, in modo del tutto spontaneo, si è accovacciato sulle sue ginocchia.

Mi sono seduto per parlare con un amico di fronte all’ospedale, dove stiamo seguendo il nostro anno di tirocinio. Stavo parlando con un lui quando all’improvvisamente questo piccolo gatto è arrivato. Non ha miagolato: mi ha guardato, è salito sulle mie gambe e si è messo a dormire.

Il fatto ha stupito il giovane studente, poiché generalmente in Egitto gli animali randagi non tendono ad avvicinarsi all’uomo:

Gli animali randagi in Egitto sono normalmente trattati molto male. Quindi un gatto o un cane ch si avvicinano all’uomo in questo modo, soprattutto in assenza di cibo, rappresentano un fatto davvero insolito.

Lo studente ha ammesso il desiderio di adottare un cane o un gatto ma, data la sua agenda molto fitta al tirocinio, non avrebbe la flessibilità sufficiente per garantire il massimo benessere a un amico a quattro zampe. Soprattutto in questo periodo, dove il Covid sta richiedendo anche agli stessi tirocinanti un grandissimo impegno.

Fonte: The Dodo