Gatto dà la caccia alla postina: il video è virale

Fonte immagine: YouTube

Un gatto attende ogni giorno l'arrivo della postina e, arrabbiatissimo, cerca invano di aggredirla: la storia diventa virale sui social.

Parliamo di: Gatto

Un gatto diventa virale per la sua avversione nei confronti di una postina. È questa l’ultima vicenda che sta facendo impazzire i social network, dove ormai da anni proprio i felini sono i protagonisti incontrastati. Succede in Canada, dove un quadrupede attende allarmato l’arrivo della portalettere, scagliandosi sulla finestra al suo arrivo.

La singolare vicenda è stata resa nota dalla stessa postina, Debra Anderson, in un divertente video condiviso sulle piattaforme social. Ogni giorno un bellissimo gatto, dal manto bianco e nero, attende alla finestra l’arrivo della portalettere. Dopodiché, si scaglia contro il vetro che lo separa dalla donna, cercando invano di colpirla con i suoi artigli.

La portalettere non appare spaventata dal comportamento del felino, anche perché porte e finestre la tengono al riparo da qualsiasi attacco. Anzi, appare molto divertita dall’accaduto, soprattutto poiché non è ben chiaro quali siano le ragioni di un simile atteggiamento.

Amo moltissimo il mio lavoro, questo gatto rende più leggere le mie giornate. Sono abbastanza sicura che questo gatto vorrebbe uccidermi, se non ci fosse il vetro mi strapperebbe la faccia.

Gatto e postina, nuove star social

Come lecito attendersi, il gatto è divenuto una vera e propria star sui social network. Il suo video rimbalza da un account all’altro, tra utenti stupiti per il comportamento del quadrupede e altri che elogiano invece la dolcezza e la pazienza della postina. La storia è d’altronde unica nel suo genere: di norma, sono i cani a manifestare aggressività all’arrivo del portalettere, basti pensare all’abitudine di molti esemplari di distruggere la corrispondenza una volta inserita nell’apposita buca.

In questo frangente, è utile ricordare come i gatti siano degli animali fortemente territoriali. Per questa ragione, il micio protagonista della vicenda potrebbe percepire l’arrivo della portalettere come un’invasione immotivata ai suoi preziosissimi spazi.

Fonte: La Stampa