Gattino salvato dagli incendi in California: ecco Baby Yoda

Un gattino è stato salvato dagli incendi in California: per il suo aspetto è già stato ribattezzato Baby Yoda, come in Guerre Stellari.

Parliamo di: Gatto

Un gattino di poche settimane di vita è stato salvato dagli incendi che, ormai da tempo, devastano la California. Spaventato e denutrito, il felino ha trovato non solo immediato ristoro ma anche grande fama sui social network. Tutto merito del suo aspetto: il quadrupede assomiglia infatti a Baby Yoda, il personaggio immaginario del franchise Guerre Stellari.

Recuperato da un gruppo di vigili del fuoco e trasportato immediatamente in un centro veterinario, il gatto è davvero in vita per miracolo. A sole tre settimane dalla nascita è infatti riuscito a resistere alla temibile furia delle fiamme.

Gattino e incendi: il recupero

La notizia del ritrovamento di Baby Yoda è stata confermata dal North Valley Animal Disaster Group, un associazione che da settimane sta aiutando i vigili del fuoco nel recuperare animali in difficoltà in California. Il gattino è uno dei sopravvissuti del North Complex Blaze, un incendio ormai attivo da 37 giorni e responsabile della distruzione di 304.000 acri di bosco.

Recuperato dai pompieri, il felino è stato condotto presso il Cal Oak Animal Shelter, dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Deperito e spaventato, il cucciolo ha dimostrato una grande capacità di recupero. Secondo quanto riferito dai veterinari, l’esemplare è una femmina e potrebbe non avere più di 2-3 settimane di vita:

Durante il weekend, i vigili del fuoco hanno portato questo gattino di 2-3 settimane presso il Cal Oak Animal Shelter. L’hanno trovato nel bel mezzo di una strada.

Il cucciolo era ricoperto di polvere e cenere e, anche dopo un accurato lavaggio, il suo manto è rimasto arruffato per via dell’esposizione al fuoco e ai detriti. Ed è proprio per questa caratteristica che il micio assomiglia a Baby Yoda di Guerre Stellari, con le sue lunghe orecchie perpendicolari al volto.

La storia del quadrupede ha commosso i social network: gli utenti hanno già trasformato il gattino non solo in una nuova star, ma anche in un simbolo di speranza per questa drammatica stagione dei roghi.

Fonte: People