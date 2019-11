Gasatore acqua: modelli a confronto

Il gasatore d'acqua è uno strumento utile e comodo per rendere le bevande frizzanti e, al contempo, ridurre l'acquisto di bottiglie di plastica: i modelli.

Il gasatore d’acquapuò rappresentare uno strumento utile all’interno della casa: grazie all’apparecchio, infatti, è possibile aggiungere anidride carbonica alla classica bevanda liscia. E spesso si tratta anche di una soluzione maggiormente attenta all’ambiente, poiché molti modelli permettono di utilizzare e filtrare l’acqua del rubinetto, evitando così l’acquisto di bottiglie e la produzione di rifiuti in plastica.

Il funzionamento alla base di questo apparecchio è decisamente semplice. Una piccola bombola a pressione, ricolma di anidride carbonica, è collegata allo strumento. Quest’ultimo vede un ugello per l’erogazione del gas, a cui viene agganciata un apposita bottiglia, sia in plastica che in vetro. Azionato il dispositivo, l’anidride carbonica viene trasferita all’interno della bottiglia e, mescolandosi con l’acqua, porta alla produzione delle inconfondibili bollicine. I modelli oggi disponibili sul mercato dispongono anche di funzioni aggiuntive, come la presenza di filtri a carboni attivi per riutilizzare l’acqua corrente, nonché la possibilità di gasare succhi di frutta e altre bevande.

Gasatori per acqua: i migliori

Sodastream, gasatore di acqua frizzante

Tra i marchi più famosi nell’universo dei gasatori d’acqua, Sodastream è certamente uno dei più conosciuti. L’azienda dispone di diversi modelli e, con il Gasatore Jet, soddisferà tutte le esigenze della famiglia e di chi si avvicina per la prima volta a questi apparecchi. Dal design moderno e leggero, include un cilindro precaricato di anidride carbonica, pronto all’uso e capace di garantire fino a 80 litri d’acqua. Il funzionamento è facile e veloce: è sufficiente collegare l’apposita bottiglia e azionare l’apparecchio, per ottenere subito acqua frizzante. Il livello di gasatura può essere regolato a piacere, a seconda della durata della pressione sull’apposito meccanismo.

Inoltre, in occasione delle festività natalizie, è stato realizzato un “SodaStream Special Edition“: una versione limitata di colore bianco con innesti in oro del gasatore Spirit, che può diventare il regalo ideale per i propri cari. Il gasatore Spirit Gold Special Edition è disponibile sul sito Sodastream al prezzo di 109 euro.

Il Gasatore Jet, invece, è offerto invece su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 79.15 euro. Qui per acquistarlo.

LEVIVO Fruit & Fun, gasatore bevande

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione versatile e originale, LEVIVO offre il suo gasatore Fruit & Fun. Grazie alla presenza di una bottiglia di diametro generoso, nel contenitore possono essere inserite frutta o verdura, come spicchi di agrumi o foglie di menta. Approfittando di un apposito brevetto, la gasatura dell’acqua non comporta la risalita e l’intasamento di particelle, ottenendo così dei gustosi drink aromatizzati. Dalla sicurezza certificata, è molto pratico anche per il suo brevettato design con iniezione dall’alto.

Il gasatore è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 60.97 euro. Qui per acquistarlo.

Aarke Carbonator, gasatore d’acqua

Grazie alla sua struttura in solido acciaio, il Carbonator II di Aarke è un gasatore che garantisce il massimo della stabilità e della durata. Elegante e raffinato, per chi avesse necessità di prestare attenzione all’estetica della propria cucina, l’apparecchio prevede l’abbinamento a una bottiglia in PET, di elevata qualità e certificata per non essere tossica. L’acquisto della bombola di CO2, da 60 litri di acqua frizzante, è invece in vendita separata.

L’apparecchio è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 179.99 euro. Qui per acquistarlo.

Nuvantee Soda Siphon, soda maker

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione a sifone, Nuvantee offre il suo nuovo soda maker: il Soda Siphon. Realizzato in alluminio e dal design accattivante, può essere facilmente trasportato per creare le proprie bibite personalizzate. Grazie alle ricariche di CO2 standard risulta molto versatile, poiché facili da trovare sul mercato, inoltre anche la pulizia è estremamente semplice perché il prodotto può essere inserito con l’intero corpo in lavastoviglie. È inoltre dotato di un regolatore di pressione ad altra durata e di un coperchio con filettatura di protezione per evitare perdite e gocce.

Il sifone è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 39.95 euro. Qui per acquistarlo.

IMETEC, The Drinking Station per acqua da rubinetto

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione integrata, IMETEC propone la sua The Drinking Station: un apparecchio che non solo è utile per rendere frizzante l’acqua, ma provvede anche alla sua depurazione. Grazie agli appositi filtri sostituibili, garantisce la depurazione di ben 120 litri d’acqua, mentre il cilindro incluso in confezione offre la possibilità di gasare ben 80 litri d’acqua. La bottiglia inclusa prevede anche un comodo tappo, affinché possa essere portata direttamente in tavola o riposta in frigorifero.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 99.90 euro. Qui per acquistarlo.