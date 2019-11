Fumatore da 30 anni, i polmoni carbonizzati dalle sigarette: il video

Donati gli organi di un uomo in Cina, fumatore da 30 anni: chirurghi costretti a rifiutare i polmoni, carbonizzati dal fumo delle sigarette.

Dopo aver fumato un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni muore e dona i suoi organi. Non è risultato però in ottima forma il 52enne cinese finito sul tavolo operatorio del dott. Chen Jingyu, Wuxi People’s Hospital, che al momento di asportarne i polmoni li ha rinvenuti carbonizzati. Immagini shock, contenute nel video qui sotto, che sono presto diventate elementi utili per un’efficace campagna contro il fumo.

Alcuni utenti social hanno definito il video come la “più efficace campagna contro il fumo di sempre”. Poco adatte a un pubblico sensibile, le immagini ritraggono il momento dell’asportazione e della prima analisi dei polmoni, il cui colorito è tutt’altro che vicino al rosato degli organi sani. Fumo e sigarette sono ancora una volta al centro di pratiche contrarie a uno stile di vita sano, provocando danni all’organismo quando in vita e impedendo post mortem al fumatore di aiutare persone in difficoltà.

Chen Jingyu Lung Transplantation Team received a brain death donation for the lung, the donor was 52 years old, After smoking for nearly 30 years, mild emphysema, bullae and calcification of tuberculosis were observed in the lung dust. Many smokers China have the same lung pic.twitter.com/Lbm1oQd2EU — misskashmir (@saga63048934) November 15, 2019

Evidenti sono risultati i motivi per cui, malgrado la disponibilità manifestata in vita dall’uomo, i polmoni non sono stati ammessi a un successivo trapianto. Come ha dichiarato il dott. Chen Jingyu, primario dell’ospedale in cui è avvenuta l’operazione:

I test iniziali sull’ossigenazione sembravano buoni, ma quando abbiamo estratto gli organi ci siamo resi conto che era impossibile accettarli per un trapianto. Molti cinesi sono fumatori e accettiamo anche gli organi dei fumatori, ma ovviamente ci sono degli standard molto severi in merito. Ovviamente in questo caso non erano stati rispettati: avete ancora il coraggio di fumare?

Chi dopo aver guardato il video volesse saperne di più su cosa succede al corpo di un ex fumatore dopo aver smesso con le sigarette può leggere la news, disponibile al link qui sopra, nella quale vengono raccontati i vari benefici ricavati nel tempo.

Basta ad esempio una settimana di stop per riscontrare miglioramenti relativamente a gusto e olfatto, per non parlare dei successivi benefici per la circolazione, le malattie polmonari e/o tumorali. Stando infine a quanto affermato dall’Osservatorio fumo, alcol e droga (Ossfad) dell’Istituto Superiore di Sanità, smettere di fumare permette di recuperare “dai 3 ai 9 anni di vita” (rispetto a quanto sarebbe avvenuto continuando con il vizio del fumo).

Fonte: Fox News