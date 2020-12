Frullatore Portatile, Smoothie e Frappé super-freschi ovunque

I frullatori portatili consentono di fare il pieno di vitamine ed energia proprio quando serve, senza perdere nulla dell'apporto nutritivo.

Sono l’ultima moda. Piccoli, pratici e facilissimi da usare, i mini frullatori portatili consentono di fare il pieno di vitamine ed energia proprio quando serve, magari dopo un allenamento o come spuntino sano durante la dieta. Ecco i pregi di questo dispositivo, e i migliori prodotti che il Web abbia da offrire.

Oramai c’è sempre più consapevolezza riguardo l’importanza di una sana alimentazione, che deve essere a base soprattutto di frutta e verdura e freschi. In altre parole, sempre più persone si stanno rendendo conto che il succo in tetrapak è solo un concentrato di zuccheri, senza nessun beneficio in termini di vitamine o fibre. E anche un buon estrattore -pur se infinitamente più sano dei prodotti industriali- ha dei grossi limiti: per prima cosa elimina gran parte delle fibre, il che a sua volta eleva il picco glicemico; e poi è grosso e pesante, impossibile da portare in giro.

In quest’ottica si inseriscono i frullatori portatili, adatti per chi è sempre in giro, in ufficio, in palestra ma anche per chi ha semplicemente poco spazio in cucina. Si tratta di un economico e piccolo elettrodomestico che permette di creare un succo, uno smoothie, un frullato o uno shake proteico in pochi istanti: basta scegliere gli ingredienti, e premere il pulsante di accensione.

Non funziona a corrente; nella maggior parte dei casi, include una batteria che si ricarica via USB. Insomma, il massimo della praticità.

È perfetto per chi si allena fuori casa, e può rappresentare il canonico uovo di Colombo se si hanno bambini piccoli, perché crea pappe e frullati di frutta ovunque e in pochi istanti. Il tutto con una spesa media di appena 20-30 Euro.

Scegliere il Frullatore Portatile

Per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze, basta prestare attenzione a tre caratteristiche:

Potenza & Batteria: Alcuni modelli sono più potenti, e ciò significa che reagiranno meglio e più velocemente anche con frutta più dura o col ghiaccio. Altri sono meno performanti ma leggeri. Inoltre, controllate sempre l’autonomia che di solito viene espressa in cicli di uso.

I Migliori Frullatori Portatili

LaHuko Frullatore Portatile

LaHuko Frullatore Portatile

Sicuro e pratico, il LaHuko Frullatore Portatile fa sì che le pale smettano di funzionare automaticamente quando il corpo e la coppa si separano. Ha una batteria ricaricabile integrata da 4.000mAh totali che può essere caricata con un powerbank o un computer via USB e che garantisce 18 cicli a una velocità di 22.000giri/minuto.

In media, impiega 40 secondi per creare uno smoothie. Realizzato in materiale PCTG atossico ed ecologico per alimenti, scocca in ABS, acciaio inossidabile 304 per uso alimentare, il frullatore LaHuko offre rimborso entro 30 giorni e 12 mesi di servizio di garanzia.

È forse il migliore tra tutti quelli proposti, ma consigliamo di usarlo con frutta sempre matura e con una adeguata quantità di acqua/latte.

Kollea Frullatore Portatile

Kollea Frullatore Portatile

Dotato di 6 potenti lame, il Kollea trita frutta dura, anche con buccia, e ghiaccio. Ha una coppa molto capiente da ben 420 ml, ma al contempo è leggero e comodo da trasportare: pesa 620 grammi. È dotato di una doppia batteria da 2400 mAh che garantisce almeno dieci cicli d’uso con una ricarica completa; la potenza sprigionata dal motore è di 70W e la ricarica avviene via USB.

La coppa è realizzata in vetro, mentre la base del motore è in silicone antiscivolo e anti-urto. Attenzione però perché include solo 1 bicchiere e 1 coperchio: se li smarrite o si rompono, il prodotto sarà inutilizzabile.

DoubleCare Frullatore portatile

DoubleCare Frullatore portatile

È il più piccolo e leggero della carrellata, e pesa 1kg. Ha una batteria integrata da 1.400 mAh e una coppa da 300ml. La lama in acciaio inossidabile PCTG e SUS304.100% è garantita senza BPA e certificata FDA, e il corpo completamente impermeabile e facilissimo da pulire: basta sciacquare sia il motore che il bicchiere sotto l’acqua fredda.

Per produrre un succo o uno smoothie, il tempo medio richiesto è di 40 secondi.

TopEsct Mini Frullatore

TopEsct Mini Frullatore

Frullatore Portatile in vetro senza fili, con 6 lame affilate in acciaio inossidabile capaci di creare gustosi frullati di frutta e verdura in 40 secondi. Realizzato in PP e ABS non tossico per alimenti, questo mini frullatore è perfetto per emulsionare frullati, monoporzione detox, creare vellutate, succhi, frullati, frappè, per mescolare frullati proteici, pappe per bambini, ma anche per mescolare verdure e frutta per ricette, dessert, salse e per macinare il caffè.

La batteria ricaricabile incorporata da 4.000 mAh garantisce 28 cicli circa in un tempo di ricarica che varia tra 3 e 4 ore. L’unica pecca è che non si può usare finché non è carico del tutto.

Frullatore Portatile WeightWorld

WeightWorld Frullatore Portatile

Il più potente della carrellata, il WeightWorld è un frullatore elettrico Con 6 Lame In Acciaio Inox e ben 100 watt di potenza, ha un motore da 25.000 giri/minuto ed è ricaricabile via USB. Basta meno di un minuto per generare frullati, pappe e sale.

Il bicchiere contenitore è in vetro antigraffio, e il caricabatterie è incluso. Unica pecca: non include un bicchiere da passeggio.