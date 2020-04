Frittata light: come farla e ricetta

Essere a dieta non implica rinunciare alla frittata: esistono delle varianti light che possono essere un ottimo contributo ad un'alimentazione equilibrata.

Sfatiamo un mito: essere a dieta non vuol dire per forza rinunciare a piatti che tradizionalmente fanno sognare il nostro stomaco, come la frittata. Esistono tanti modi per farne una versione light adatta ad un regime alimentare contenuto. Il primo e più semplice è quello di rinunciare definitivamente ad una parte dell’uovo e utilizzare solo l’albume; l’altra è cambiare il metodo di cottura. Perché la frittata sia light, bilanciata negli ingredienti e nutriente è bene, tuttavia, che sia preparata con verdure. Rinunciate definitivamente ai grassi e scegliete verdure che non siano sensibili alle parti più deboli del vostro corpo (evitate i carciofi se soffrite di colite, per esempio). In questo articolo presentiamo qualche idea di frittata da light da sperimentare in isolamento per permettervi il superamento della prova costume 2020.

Frittata light: ricette gustose