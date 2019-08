Frigorifero giù dalla scogliera: multa da 45 mila euro in Spagna

Fonte immagine: Foto di sandid da Pixabay

Due ragazzi in Spagna gettano un frigorifero dalla scogliere di Almeria: condannati a recuperarlo, ora rischiano fino a 45mila euro di multa.

Parliamo di: Inquinamento Ambientale

Stupore e indignazione per un video che ha fatto il giro dei social, nel quale si vede un uomo gettare un frigorifero giù da una scogliera ad Almeria. L’episodio è avvenuto in Spagna e protagonista sembra sia il dipendente di un negozio di elettrodomestici, che si è fatto riprendere da un amico e che rischia ora una maxi multa da diverse migliaia di euro.

A postare il video sui social lo stesso autore del gesto, segnalato da molti utenti alla Guardia Civil e da quest’ultima identificato. Le indagini proseguono, mentre l’uomo rischia una multa fino a 45mila euro. I due sono stati inoltre costretti dagli agenti al recupero dell’elettrodomestico, come si può vedere nel secondo filmato.

#ÚLTIMAHORA | Despiden y multan con 45.000 euros al joven que lanzó una nevera por un monte de #Almeria Los compañeros del Seprona ha identificado a este hombre que se grabó lanzando un frigorífico en un monte.👏👏 pic.twitter.com/zdubu2ZxBx — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

A raíz del vídeo del lanzamiento de un frigorífico el #SEPRONA de Almería ha levantado acta a la empresa de residuos implicada en los hechos porque carecía de justificantes de eliminación desde hace 10 años y continúa la investigación por si existiera un delito medioambiental. pic.twitter.com/4SHP1TQ314 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 31, 2019

Ora a rischiare è anche l’azienda presso cui è impiegato l’uomo ritratto nel video e autore del gesto che ha indignato buona parte degli internauti spagnoli. Al vaglio degli inquirenti la possibilità che operatore e ditta possano essere incriminati per alcuni reati ambientali.

Prosegue intanto in Italia la campagna Plastic Radar di Greenpeace per la segnalazione via Whatsapp dei rifiuti in plastica presenti nei mari italiani e nelle aree marine limitrofe. Chiunque può contribuire alla lotta all’inquinamento inviando una fotografia (corredata di dati utili a individuare l’oggetto) al numero +39 3423711267.