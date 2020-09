Frigo abbandonato: il sindaco lo riporta al legittimo proprietario con una multa salata

Abbandona il frigorifero davanti alla discarica ma le telecamere lo incastrano: il sindaco glielo riporta con un divertente messaggio e una multa.

Il video in pochissimo tempo è diventato virale: Michel Marchi, sindaco del Comune di Gerre de’ Caprioli, ha riportato al suo legittimo proprietario un frigorifero abbandonato di fronte alla discarica.

“Come vedete abbiamo trovato ieri questo frigorifero abbandonato davanti alla discarica. Però fortunatamente le telecamere hanno ripreso il veicolo che lo ha trasportato. Ovviamente poi la settimana prossima gli faremo avere anche la multa” ha assicurato Marchi nel video. “L’attenzione alla gestione dei rifiuti è fondamentale”, ha concluso, incassando gli applausi dei suoi concittadini. Il video esilarante riprende il sindaco in compagnia del frigo incriminato con la scritta sopra: “Ti è scivolato il frigorifero di fronte alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Ti faremo avere anche la multa”. La situazione smaltimento rifiuti nel nostro Paese è drammatica.

Secondo Legambiente sono attive in Italia 383 discariche (Ispra 2018, dati 2017 e 2016) dove vengono smaltiti 20 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e speciali. Le situazioni migliori in termini di gestione dei rifiuti (Veneto, Piemonte e Sardegna) hanno il costo dello smaltimento in discarica più alto (almeno 100 euro a tonnellata), con qualche eccezione (Liguria o Basilicata) dove l’alto costo non ha fatto ancora decollare la raccolta differenziata.