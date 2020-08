Friggitrici ad aria: i migliori modelli del 2020

Per chi ama il fritto ma ne teme gli effetti negativi sulla salute, ecco le migliori friggitrici ad aria del 2020.

Tutti amano un buon fritto, ma in tanti temono per gli effetti su fegato e girovita. La soluzione però è semplice e ragionevolmente economica: ecco le migliori friggitrici ad aria del 2020.

Create da Philips e ben presto emulate da tutte le principali marche di elettrodomestici, le friggitrici ad aria consentono di ottenere una frittura croccante e gustosa, ma molto più leggera rispetto i tradizionali sistemi di cottura e soprattutto con una quantità nettamente inferiore di olio.

Friggitrice ad Aria: Come Funziona?

Una friggitrice ad aria è, in buona sostanza, una versione in miniatura e ottimizzata di un forno ventilato; la sua compattezza, tuttavia, consente importanti risparmi sulla bolletta della luce e in più accelera i tempi di cottura. Il prodotto finale è simile al “finto-fritto” fatto al forno ma migliore.

Nella parte superiore della macchina di solito è contenuta la resistenza e la ventola, e in quella inferiore il cestello di cottura. Una volta accesa, flussi di aria ad alta temperatura scorrono sopra e sotto i cibi, creando la crosticina croccante che piace a tutti. Se si ha l’accortezza di nebulizzare o bagnare con un po’ d’olio i cibi da ambo i lati, il risultato è perfino superiore a quello ottenibile col forno.

Tra l’altro, dato che richiede quantità minime di grassi, una friggitrice ad aria è anche molto semplice da pulire; in pratica, nella maggior parte dei casi basta infilare il cestello nella lavapiatti, e il gioco è fatto.

Cosa Si Può Cucinare?

Le friggitrici ad aria se la cavano magnificamente coi prodotti surgelati, tipo verdure panate, olive ascolane, patatine fritte, mozzarelline panate, chicken wings e così via. Ma vanno benissimo anche coi loro omologhi fatti a mano.

Le friggitrici ad aria sono ottime anche per sfornare al volo biscotti e cookie americani, per tostare semi di zucca, lessare uova, friggere involtini primavera.

Cosa Non Si Può Cucinare?

Impensabile preparare qualcosa che abbia una pastella molto liquida (a meno che non abbiate prima l’accortezza di surgelare tutto); inoltre, non è adatta per cucinare grosse quantità di fritto, a meno di non scegliere i modelli più evoluti. È l’ideale però per le voglie notturne, per una merenda veloce o per le patatine da serata Netflix.

Niente verdure crude, inoltre, né formaggi; e anche i fiori di zucca o il baccalà fritto (cioè ricette caratterizzate da una pastella molto densa e spessa) non vengono benissimo.

Cose da Tenere a mente

In generale, una friggitrice ad aria offre diversi vantaggi. Ecco cosa c’è da tenere a mente prima dell’acquisto:

Costi. Ce ne sono per tutte le tasche, da 50€ a oltre 300€, e ovviamente la differenza di qualità alla fine si ripercuote sulla resa.

Spazio. Una friggitrice ad aria è molto piccola e compatta, e non richiede molto spazio in casa; occupa grossomodo come una pentola da pasta per 10 persone.

Facilità. Le friggitrici ad aria sono facilissime da usare: si mette il prodotto nel cestello, si avvia, e dopo 15-20 minuti è tutto pronto.

Resa Finale. Sebbene il fritto vero sia comunque -ahinoi- tutta un'altra cosa, c'è da dire che il fritto di una friggitrice ad aria è comunque più simile all'originale di una frittura al forno.

Più Salutare? Le patatine surgelate preparate con friggitrice ad aria contengono tra i 4 e i 6 grammi di grassi per porzione; l'omologo fritto arriva a ben 17 grammi. Ovviamente, a livello salutistico, sarebbe molto meglio mangiarla lessa, quella patata; ma se uno proprio ha voglia di fritto, allora meglio di sicuro la cottura ad aria.

Friggitrici ad Aria: Le Migliori

Philips Airfryer XL HD9260/90

Dotata della tecnologia brevettata Philips Rapidair, questa friggitrice ad aria crea un potente vortice di aria calda che avvolge l’intero cestello di cottura. È ideale per friggere, arrostire, grigliare, cuocere al forno con un solo cucchiaio d’olio. Il risultato sarà sempre una notevole croccantezza.

Ha una capacità da 1.2kg per preparare fino a 5 porzioni, unterfaccia digitale per controllare in modo facile e intuitivo tempo e temperatura di cottura, 2 tasti programmabili per salvare i piatti preferiti e un cestello rimovibile lavabile in lavastoviglie.

Innsky 5.5L

Col suo cestello da 5,5 litri e 1.700W di potenza, questa friggitrice ad aria è perfetta per grandi famiglie e per le cene con gli amici. Può friggere, sfornare, grigliare o arrostire con poco olio, in tempi rapidi, e con una cottura omogenea.

Completamente in acciaio inossidabile, la Innsky è robusta e facile da pulire, dentro e fuori. In più, la struttura squadrata rende più facile inserirla nel contesto esistente degli elettrodomestici in cucina.

Princess XL 182020

Piccola ed economica, la Princess XL 182020 permette di grigliare, arrostire e friggere con meno calorie, mantenendo lo stesso gusto e consistenza di una normale friggitrice. Grazie all’aria calda, richiede fino all’80% di grassi in meno. Inoltre è molto facile da usare, grazie alle 7 funzioni di cottura, il controller regolabile di temperatura e il timer integrato.

Ha una capienza e una potenza inferiore rispetto ad altri prodotti (3,2 litri) dunque si presta per snack e craving post-serata, più che per sfamare una famiglia numerosa. È facile da lavare, e tutti i suoi componenti estraibili sono antiaderenti e lavabili facilmente con una spugna non abrasiva e del sapone.

De’Longhi FH1394/2

Cibo croccante fuori e morbido dentro, cotto in modo omogeneo e con tempi impareggiabili. La De’Longhi FH1394/2 impiega solo 27 min per 1 kg di patatine congelate, e può cuocere fino 1,7 Kg di patate fresche o 1,5 Kg di patatine congelate senza aggiunta di olio.

Viene fornita con un’app ricettario e 4 ricette preimpostate; è l’unica della carrellata espressamente pensata anche per pizze, torte e spezzatino, e con 3 funzioni speciali (forno, padella e grill).