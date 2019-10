Frane a Campo Ligure: coppia viva grazie ai gatti

Fonte immagine: Pixabay

Una coppia di Campo Ligure è scampata a una frana grazie ai gatti di famiglia: i felini hanno fatto rumore con dei calcinacci, allertando i proprietari.

Parliamo di: Gatto

Una coppia di Campo Ligure, un comune nella città metropolitana di Genova, è scampata a una pericolosa frana grazie all’aiuto dei gatti di famiglia. È quanto riferisce Il Secolo XIX, nel riportare le dichiarazioni dei proprietari dei felini: è grazie al rumore prodotto dagli animali, infatti, che i coniugi si sono accorti della calamità in corso.

Pochi giorni fa il comune di Campo Ligure è stato coinvolto da una frana, conseguenza delle forti precipitazioni che a inizio settimana hanno colpito Lombardia, Piemonte e proprio la Liguria. Un fiume di fango e acqua ha purtroppo coinvolto l’abitazione di Claudio Piana e della moglie Sabrina Pellegrini, sfuggiti al pericolo grazie all’allarme dei due gatti di famiglia, Simba e Mosè:

Mia moglie si è alzata dal letto perché Simba e Mosè, i nostri gatti, facevano rumore e ci hanno svegliati. Quando è andata a vedere, si è accorta che stavano giocando con un calcinaccio. Era appena caduto dal soffitto. È grazie a loro se siamo salvi.

La coppia, notando il peggioramento delle condizioni atmosferiche, ha quindi deciso di trovare rifugio in automobile, nel tentativo di mettersi in salvo. La furia dell’acqua e del fango, tuttavia, ha costretto i coniugi a rimanere per molti minuti bloccati in strada, prima che una squadra dei vigili del fuoco potesse raggiungerli e portarli definitivamente in un luogo sicuro. Purtroppo la loro casa è crollata, così come confermato dagli stessi proprietari:

Ora dobbiamo andare a Genova -a comprare qualche vestito. Non abbiamo nulla, è tutto nella casa e i vigili del fuoco hanno detto che non potremo più tornarci, è troppo pericoloso. Almeno Simba e Mosè sono salvi.

Il maltempo che ha colpito la Liguria negli ultimi giorni ha creato danni importanti, tanto che risulterebbero circa 65 le persone sfollate tra Rossiglione e Campo Ligure, così come sottolinea sempre Il Secolo XIX.

Fonte: Il Secolo XIX