Fotovoltaico: sistemi di accumulo, Eaton lancia xStorage Home

Eaton lancia un nuovo sistema di accumulo per la gestione del fotovoltaico, con strumenti per l'autoconsumo e la comunicazione con la rete elettrica.

Novità in casa Eaton per quanto riguarda le tecnologie destinate al fotovoltaico. A distanza di due anni dalla presentazione del primo sistema “all-in-one” per accumulo di energia xStorage Home l’azienda presenta la versione V2, con funzionalità innovative e maggiori flessibilità, potenza e adattabilità per quanto riguarda gli impianti residenziali.

Il sistema xStorage Home V2 dispone di un inverter fotovoltaico ibrido di ultima generazione, capace di sfruttare 2 MPPT di potenza indipendenti e adatto anche agli impianti solari su tetti a doppia falda. Dispone inoltre di un’uscita di emergenza EPS contro i black-out di rete e di una maggiore potenza rispetto alla versione precedente (potenza PV allacciabile 6kW anziché 4,8 kW, potenza comandabile in AC incrementata fino a 5,4 kW.

All’utente è lasciata la scelta di installare l’intero sistema da subito o limitarsi inizialmente al solo inverter ibrido (batteria installabile anche in un secondo tempo). Può massimizzare l’autoconsumo, ma anche consentire di interfacciarmi facilmente con la rete. Ha dichiarato Paolo Tagliabue, Product Marketing Manager div. Energy Storage di Eaton Italia:

In un mercato globale in continua evoluzione, attento alla sostenibilità e orientato allo smart grid, è importante investire fin da subito in soluzioni predisposte ad accogliere e indirizzare le esigenze e le richieste del futuro. Il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, la liberalizzazione del mercato per la vendita di energia, la diffusione dei trasporti elettrici, la trasformazione degli utenti da semplici consumatori a produttori e la digitalizzazione non fanno altro che confermare l’importanza della produzione da energie rinnovabili e dell’accumulo di energia anche nel settore domestico.

Grazie al continuo investimento di Eaton in Ricerca & Sviluppo e alla capacità di recepire e anticipare le esigenze del mercato, siamo ora in grado di offrire ai nostri clienti una nuova evoluzione di xStorage Home in grado di offrire maggiore flessibilità, adattabilità e potenza, oltre a vantaggi sempre più tangibili in termini di economicità e sostenibilità.