Fotovoltaico: nuovo pannello solare efficiente anche con la pioggia

Nuovo pannello fotovoltaico offrirà efficienza record in caso di scarsa luce o pioggia: +20% di resa secondo gli inventori della University of Queensland.

Parliamo di: Fotovoltaico

Un nuovo pannello solare permetterà di sfruttare la luce in maniera più efficiente, anche in presenza di pioggia. A lanciare la nuova invenzione un gruppo di ricercatori della University of Queensland, la cui ricerca sul fotovoltaico è stata presentata sulla rivista scientifica Nature Energy.

Secondo quanto affermato dai ricercatori il fotovoltaico da loro realizzato sarà più efficiente del 20% (rispetto ai moduli tradizionali) in condizioni di scarsa luminosità. Come ha dichiarato il Prof. Lianzhou Wang, a capo del progetto:

Essenzialmente abbiamo sviluppato una tecnologia solare che è a prova di “clima britannico”. Può produrre energia all’interno degli edifici o anche quando fuori il cielo è coperto o piove. È anche stampabile, flessibile e trasparente – significa che può essere utilizzato come una pelle per alimentare la prossima generazione di auto elettriche o applicato come film alle finestre degli edifici o delle case.

I pannelli fotovoltaici presentati dalla University of Queensland saranno più efficienti del 25%, ha affermato Wang, rispetto al precedente record mondiale. Questo grazie anche alla tecnologia con cui sono realizzati, quella a “punti quantici“. Ha concluso il ricercatore:

Ciò apre a un’enorme gamma di possibili applicazioni, inclusa la possibilità di utilizzarli come una pelle trasparente per alimentare aeroplani, case e tecnologia indossabile. Questa nuova generazione di punti quantici è compatibile con le tecnologie più economicamente sostenibili e stampabili su larga scala.

Fonte: Daily Mail