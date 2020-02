Fotovoltaico, la Germania rilancia: quasi 4 GW installati nel 2019

Accelerazione della Germania sul fronte del fotovoltaico, che nel 2019 ha sfiorato i 4 GW di potenza installata.

Parliamo di: Fotovoltaico

La Germania punta forte sul fotovoltaico. Lo stato tedesco ha installato nel 2019 poco meno di 4 GW di potenza solare, con un parziale nel solo mese di dicembre di circa 339 MW. A dare comunicazione dei risultati ottenuti è la Bundesnetzagentur, l’Agenzia federale di rete tedesca. Numeri che hanno consentito all’industria solare tedesca di raggiungere nel complesso una capacità di 49,78 GW.

Il fotovoltaico in Germania sta beneficiando di sussidi specifici, che garantiranno sovvenzioni fino al raggiungimento di una capacità cumulativa massima di 52 GW. Restano quindi ancora incentivabili circa 2,2 GW di potenza solare. Compresi nei 339,4 MW installati a dicembre anche 215 MW relativi agli impianti di potenza superiore a 750 KW, non inclusi nel sistema di incentivazione ad aste.

Poco incoraggiante il confronto con quelle che sono state le installazioni in Italia nel 2019, con il Bel Paese che ha impiegato circa 7 mesi (tra gennaio e luglio) per installare una potenza paragonabile al dato registrato in Germania nel solo mese di dicembre. Quest’ultima ha incrementato inoltre il proprio ritmo, con circa 1 GW in più di potenza fotovoltaica installata rispetto al 2018.

Numeri che hanno portato anche a una riduzione delle tariffe di immissione in rete, che per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 750 kW verranno ridotte del 1,4% nel periodo febbraio-aprile.

Fonte: Qualenergia