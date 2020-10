Fotovoltaico integrato negli edifici: in arrivo nuovo materiale green

Fotovoltaico integrato negli edifici, dal Cnr un nuovo materiale a basso impatto ambientale e alta rendimento energetico.

Il fotovoltaico si fa più vicino all’installazione negli edifici. Soluzioni altamente innovative, ma anche all’insegna della sostenibilità. Questa la proposta che arriva dal Cnr. Presentati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche pannelli fotovoltaici trasparenti integrabili direttamente nelle costruzioni.

A realizzare queste celle fotovoltaiche l’Istituto di struttura della materia (Ism) del Cnr di Milano e l’Università di Milano Bicocca in collaborazione l’azienda Glass to Power. I materiali messi a punto dai ricercatori sono realizzati a basso impatto ambientale.

I pannelli fotovoltaici sono ad alto rendimento e possono essere utilizzati per la realizzazione di concentratori solari a luminescenza (Lsc), come riportato su Joule – Cell Press. Come ha spiegato Giuseppe Mattioli del Cnr-Ism:

Il funzionamento si basa su una proprietà intrinseca di molte classi di molecole organiche. Si tratta della capacità di assorbire la radiazione solare su un ampio spettro di lunghezze d’onda e di riemetterla con rendimento elevato ad una lunghezza d’onda differente e ben separata. Molecole che possiedono queste caratteristiche e che risultano altamente stabili al calore. Alla luce vengono disperse all’interno di lastre di Plexiglas per finestre: la radiazione solare viene così assorbita e poi riemessa dalle molecole, e la lastra fornisce la più economica ‘guida d’onda’ per intrappolare la radiazione e convogliarla ai bordi.

Fotovoltaico trasparente per gli edifici

I pannelli fotovoltaici non saranno opachi, scuri o semi-trasparenti, come accaduto finora. Differenze dal punto di vista estetico, ma soprattutto funzionale. Ha sottolineato Mattioli in chiusura:

Questo sistema permette di realizzare lastre trasparenti, con benefici dal punto di vista sia estetico sia funzionale. Il principio di funzionamento del dispositivo permette infine di superare gli attuali vincoli di posizionamento, ad oggi particolarmente stringenti in termini di inclinazione ed orientazione rispetto al sole. I dispositivi fotovoltaici basati sui concentratori solari a luminescenza rappresentano, in questo quadro, un complemento insostituibile per gli impianti convenzionali.

Fonte: Cnr-Ism