Fori nella staccionata così i suoi cani possono vedere i passanti

Fonte immagine: Unsplash

I video di due cani ha fatto impazzire il web, i quadrupedi sbucano da alcuni fori realizzati nella staccionata così da accogliere degnamente gli ospiti.

Una soluzione davvero geniale quella messa in atto dalla proprietaria di due cani particolarmente desiderosi di interagire con il mondo esterno. Sono bastati sei buchi nel recinto di casa, quattro per gli occhi e due più grandi per il muso, per trasformare in gioia la quotidianità di due animali si affezione. Per rispondere alla loro curiosità la proprietaria Erin Joyce ha praticato le aperture nella staccionata di legno. Un gesto semplice che però ha scatenato una reazione social davvero spropositata.

La donna di casa in Australia ha deciso di riprendere i due animali durante un suo rientro casalingo, pubblicando la tenera clip su Tik Tok. La risposta degli utenti non si è fatta attendere. I due protagonisti del mini video hanno fatto incetta di commenti positivi, di visualizzazioni e di like.

Una singolare accoglienza dai suoi cani

La giovane Erin ha voluto assecondare l’interesse dei suoi due cagnolini realizzando alcuni fori nella staccionata di casa. Come mostra la clip presente su Tik Tok, ora il suo rientro casalingo è pieno di brio. Nelle immagini la macchina gira verso il portone d’ingresso, ma la camera è intenta a riprendere la staccionata laterale dove sono presenti 6 buchi. Da 3 di questi sbuca il muso del primo cane corredato da due occhi davvero vivaci.

L’emozione dei due cagnolini è davvero tangibile, anche il muso del secondo quadrupede fa più volte capolino dal foro in attesa che Erin varchi il cancello di casa. È però la stessa situazione generale a strappare più di un sorriso e a far sciogliere il cuore di chi osserva con tenerezza il tutto. L’espressione buffa è assicurata grazie a quel musetto che appare dal foro nel legno, corredata da due occhi amorevoli e al contempo speranzosi di ricevere tante coccole.

La donna ha voluto condividere qualche video e uno di questi, in particolare, ha catturato ulteriormente l’attenzione degli utenti scatenando una serie di reazioni gioiese. Nel video Erin riprende i fori da vicino allungando il suo dito verso questi, mentre i due cani si contendono le sue attenzioni lanciando versetti e leccatine all’indirizzo della mano. Niente di più adorabile di un rientro casalingo di questo tipo, in grado di spazzare via in un solo colpo anche la giornata lavorativa più nera e faticosa.

Fonte: Mirror