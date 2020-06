Foreste urbane, PEFC: 6 motivi per puntare sugli alberi

Fonte immagine: Foto di kirkandmimi da Pixabay

Foreste urbane per il benessere in città e la lotta ai cambiamenti climatici secondo PEFC Italia, che ricorda l'importanza degli alberi contro lo smog.

Le foreste urbane rappresentano uno strumento prezioso nella lotta ai cambiamenti climatici. A fare il punto della situazione è PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). Alberi che hanno assunto un ruolo ancor più evidente durante la pandemia, che diverse voci riconducono alla perdita di patrimonio boschivo.

A beneficiare delle foreste urbane chi risiede e lavora nelle città, già ora capaci di generare l’80% dei gas responsabili dei cambiamenti climatici. Non solo, qui trova dimora il 70% della popolazione. Maria Cristina d’Orlando, presidente del PEFC Italia:

Le città quindi sono, e saranno sempre di più, responsabili del cambiamento climatico in atto e tutte le politiche volte al contrasto dell’innalzamento della temperatura terrestre dovranno partire dai centri abitati. La cura degli alberi è una disciplina molto evoluta e che porta importanti benefici: ci vogliono però tempo, risorse e lungimiranza amministrativa. Proprio per questo PEFC, partendo dalla sua consolidata esperienza in materia di gestione forestale sostenibile acquisita in decenni di lavoro nella grandi foreste del mondo e nelle aree montane e interne della nostra penisola, sta lavorando a un nuovo standard di certificazione della corretta gestione delle foreste urbane, così che i proprietari o le amministrazioni possano certificare il proprio impegno e la propria gestione sostenibile delle alberature.

Foreste urbane, una sfida da vincere secondo PEFC Italia

Alberi alleati straordinari secondo Antonio Brunori, segretario generale del PEFC Italia, che sottolinea però la necessità una corretta gestione del verde. Che passi non soltanto per la scelta “dell’albero giusto al posto giusto”, ma anche per competenze di “pianificazione, progettazione, gestionali e operative”:

La sfida è ancora più impegnativa per il settore tecnico perché l’ambiente artificiale in cui si inserisce attualmente la vegetazione è meno ospitale di quello del passato, per il suolo più compattato, la maggior cementificazione, con eventi atmosferici estremi (vento, piogge, gelate e alte temperature, siccità) più frequenti e dannosi. Crediamo fermamente nel ruolo che possono svolgere gli alberi in questo contesto e per questo stiamo anche lavorando a stretto contatto con il Comitato Alberitalia per portare a termine il grandioso progetto che prevede la messa a dimora di 60 milioni di nuovi alberi in Italia, che PEFC punta a collocare in contesti di pianura e urbani.

Alberi in città: 6 motivi per curarli e piantarne di nuovi

