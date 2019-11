Foreste e parchi: con Mosaico Verde 280.000 nuovi alberi

Fonte immagine: Pixabay

Risorse green per foreste e parchi in Italia: con Mosaico Verde saranno messi a dimora oltre 280.000 nuovi alberi.

Sono sempre più numerose le aziende che puntano alla sostenibilità. Lo confermano anche i dati del decimo rapporto GreenItaly, di Fondazione Symbola e Unioncamere, dal quale emerge che sono 432 mila le imprese italiane che negli ultimi 5 anni hanno realizzato investimenti volti sia a ridurre il proprio impatto ambientale sia a contenere le emissioni di CO 2 .

La volontà di fare del rispetto dell’ambiente un cardine fondamentale delle strategie aziendali è emerso nel corso del convegno “Impronta ambientale e strategie di riduzione delle emissioni. Mosaico Verde come strumento per mitigare gli impatti delle aziende sul territorio”, organizzato da AzzeroCO 2 e Legambiente durante la manifestazione Ecomondo 2019.

Nel convegno si è parlato dei risultati raggiunti ad un anno e mezzo dal lancio della campagna Mosaico Verde e dell’impegno delle imprese che, aderendo a questo progetto, hanno deciso, collaborando con gli enti pubblici, di sostenere la piantumazione di boschi e parchi in Italia per un futuro sostenibile. Questo perché ad oggi gli alberi costituiscono la più importante “tecnologia” che la natura ci mette a disposizione per combatte la crisi climatica che il Pianeta sta vivendo e stoccare la CO 2.

Sandro Scollato, Amministratore delegato di AzzeroCO 2 ha dichiarato “Le imprese che intraprendono un processo di valutazione della loro impronta ecologica e di riconversione energetica sono aziende resilienti che desiderano adattarsi ed evolversi perché comprendono la necessità di cambiare approccio al business, per tracciare la loro strada verso un futuro sostenibile. La Campagna Mosaico Verde si ispira e si integra a questo processo di analisi critica e di riconversione strategica delle aziende e offre loro uno strumento concreto di mitigazione degli impatti e di restituzione di valore ambientale, economico e sociale al territorio”.

Alessandra Stefani, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Direttore generale delle Foreste, “L’abbattimento delle emissioni rappresenta un passaggio cruciale per ridurre l’impatto ambientale delle attività umane ed assicurare un futuro al nostro Pianeta. In questo senso la promozione di comportamenti responsabili e sostenibili nella gestione del patrimonio forestale nazionale rappresenta il fulcro dell’attività istituzionale della Direzione generale delle foreste.”

Mosaico verde: piantare oltre 300.000 alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi

Mosaico Verde è una grande operazione di rimboschimento nazionale che vede strettamente coinvolti enti pubblici e aziende su un progetto condiviso di adattamento ai cambiamenti climatici e che prevede di piantare oltre 300.000 alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi nei prossimi anni in Italia. Ad un anno e mezzo dal lancio della campagna il primo obiettivo è stato quasi raggiunto: 284.000 nuovi alberi andranno infatti a riqualificare circa 170 ettari di aree urbane, parchi nazionali e regionali e proprietà comunali.

Aziende e Enti Pubblici una cooperazione vincente

Tutto questo è stato possibile grazie alle aziende che hanno aderito alla campagna scegliendo di integrare Mosaico Verde all’interno delle proprie strategie di Responsabilità Sociale d’Impresa e di riduzione dell’impronta ambientale. Alcune di queste imprese sono intervenute nel corso del convegno per testimoniare come una cooperazione vincente tra pubblico e privato sulle questioni ambientali sia davvero possibile e concreta.

Davide Marchini, Mellin Direttore Marketing “La natura da sempre ispira tutti i nostri prodotti ed ha un ruolo importante per la crescita sana dei bambini. Per questo Mellin si impegna a creare sempre più spazi verdi piantando, dal 2020, 1 albero ogni 50 nuovi bambini. Perché il sogno di Mellin è un paese con PIU’ ALBERI PER PIU’ BAMBINI. Abbiamo scelto AzzeroCO2 come partner per questo importante progetto perché condividiamo gli stessi valori di sostenibilità e cura per la salute del pianeta.”

Fondamentale naturalmente l’adesione delle pubbliche amministrazioni, ad oggi sono 85, tra Comuni e Enti parco, che hanno mostrato interesse per la campagna. 60 hanno già aderito e 25 sono in fase di adesione. per una superficie complessiva messa a disposizione pari a 144 ettari, 89 dei quali già piantati grazie al contributo delle aziende.

Antonio Nicoletti, responsabile Aree Protette Legambiente ha dichiarato: “La Campagna Mosaico Verde si presenta come un’ottima opportunità per le amministrazioni locali che possono incrementare il loro patrimonio di verde pubblico e per le aziende che stanno adottando nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Ad oggi, infatti, molti comuni e tante imprese si mostrano realmente più sensibili nei confronti della tematica ambientale attraverso iniziative di piantumazione di spazi verdi urbani e di policy aziendali volte alla riduzione dell’impatto delle loro attività sull’ambiente e il territorio. Aderendo alla Campagna Mosaico Verde, i comuni e le aziende contribuiscono in modo proattivo alla riqualificazione di spazi verdi già esistenti o a realizzare nuove aree urbane, migliorandone così la fruibilità. Tutto questo è reso possibile grazie ad una cooperazione continuativa tra imprese ed enti locali. I risultati finora ottenuti sono molto importanti per tutti i soggetti coinvolti, dalle aziende stesse agli enti locali, fino alle comunità in cui l’impresa si trova ad operare, aumentando il benessere della collettività locale, garantendo il miglioramento della biodiversità all’interno dei parchi e riducendo gli effetti del cambiamento climatico sui cittadini con azioni concrete di rigenerazione urbana”.