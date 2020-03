Ford Puma ibrida più venduta in Italia nei primi mesi del 2020

Ford Puma è l'auto ibrida più venduta in Italia nei primi due mesi del 2020, ecco le principali caratteristiche della vettura.

È Ford Puma l’auto ibrida più venduta in Italia nei primi due mesi del 2020. Il crossover è uno dei 14 modelli elettrificati che l’Ovale Blu presenterà entro la fine dell’anno. Può contare su miglioramenti in termini di efficienza dei consumi ed esperienza di guida più reattiva grazie alla motorizzazione EcoBoost Hybrid.

Il motore elettrico in dotazione a Ford Puma supporta l’avviamento della vettura e l’accelerazione con sistema starter/generator, integrando il propulsore a benzina Ecoboost 1.0 a 3 cilindri. L’auto ibrida dell’Ovale Blu è presentata nelle due versioni con potenza 125 e 155 CV.

L’alimentazione del motore elettrico è affidata a una batteria agli ioni di litio a 48V, che si ricaricherà autonomamente durante le fasi passive. Drive Modes permette invece di impostare differenti parametri per quanto riguarda controllo della trazione, sterzo, tempi del cambio e accelerazione per adattare la guida alle condizioni stradali e al proprio stile di guida.

Disponibili anche dei modelli pre-impostati com modalità di guida a scelta tra Normal, Eco, Sport, Slippery (bassa aderenza) e Trail (sterrato). Presenta inoltre un vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio. La vettura ha ottenuto le 5 stelle NCAP per la sicurezza dei passeggeri. Ha sottolineato la casa automobilistica statunitense:

Puma è il primo crossover compatto a essere dotato del Ford Co-Pilot, l’insieme di sistemi di guida assistita che include l’Adaptive Cruise Control, il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection e il Local Hazard Information, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale che informa i conducenti di eventuali situazioni inaspettate sulla strada da percorrere, prima che queste vengano viste o rilevate dai sensori dell’automobile.

Un elemento di particolare comfort è il pad wireless per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento. Questi possono rimanere collegati, tramite Bluetooth, al sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3, consentendo di controllare le funzioni di audio, navigazione e gli smartphone connessi, utilizzando semplici comandi vocali. Inoltre, il modem integrato FordPass Connect trasforma Puma in un hotspot Wi-iFi con connettività disponibile fino un massimo di 10 dispositivi.