Ford Pro AI sbarca in Europa e porta l’intelligenza artificiale nella gestione delle flotte

Ford Pro porta da oggi, lunedì 20 luglio 2026, anche in Europa e in Italia la piattaforma Ford Pro AI, un sistema di intelligenza artificiale pensato per aiutare le aziende a gestire meglio le flotte commerciali, riducendo tempi morti, pratiche ripetitive e costi operativi attraverso l’analisi dei dati generati dai veicoli connessi.

Ford Pro AI arriva in Europa per la gestione delle flotte

Dopo il debutto negli Stati Uniti, Ford Pro AI entra nel mercato europeo con un obiettivo chiaro: trasformare la grande quantità di informazioni prodotte ogni giorno dai veicoli commerciali connessi in indicazioni semplici da usare. Non report da sfogliare per ore, dunque, ma risposte operative. Il sistema è rivolto in primo luogo ai fleet manager, cioè a chi deve tenere insieme manutenzione, costi, disponibilità dei mezzi, sicurezza e scadenze amministrative.

La piattaforma nasce all’interno di Ford Pro, la divisione del gruppo dedicata ai clienti professionali, ai veicoli commerciali e ai servizi per le aziende. In concreto, l’idea è mettere a disposizione dei responsabili di flotta uno strumento capace di leggere i dati dei mezzi e restituire suggerimenti utili: quando intervenire su un veicolo, quali anomalie seguire con priorità, dove si possono ridurre sprechi o fermi non programmati. Una funzione di supporto, più che di sostituzione. E su questo Ford insiste.

Come funziona la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale

Secondo quanto comunicato da Ford Pro, la nuova soluzione utilizza i dati raccolti dai veicoli connessi e li elabora attraverso un’interfaccia basata su intelligenza artificiale generativa. Il fleet manager può interrogare il sistema con richieste dirette, invece di cercare manualmente tra tabelle, notifiche e documenti. Una domanda sullo stato di un furgone, per esempio, può tradursi in una risposta sul livello di rischio, sulle verifiche consigliate o sui possibili interventi da programmare.

Il cuore del servizio è la capacità di rendere leggibili informazioni che, nelle flotte più grandi, arrivano da decine o centinaia di mezzi. Stato del motore, parametri di manutenzione, uso dei sistemi di sicurezza, chilometraggi, segnali di possibile usura: tutto viene raccolto e ordinato per favorire decisioni più rapide. In un settore dove un mezzo fermo significa spesso consegne rinviate, squadre bloccate e costi che salgono, anche un’ora recuperata può pesare. Non poco.

I dati sui tempi persi dai fleet manager

Lo sviluppo di Ford Pro AI è partito anche da un’indagine condotta da Ford Pro su 200 fleet manager nel Regno Unito e in Germania. Dal sondaggio è emerso che ogni fermo imprevisto di un veicolo comporta in media 2,4 ore di attività amministrative. Nelle flotte di medie e grandi dimensioni il dato sale a 2,7 ore. Sono ore spese tra telefonate, moduli, verifiche, riprogrammazione dei turni. Tempo sottratto alla gestione vera della flotta.

Per molti responsabili, inoltre, la parte amministrativa assorbe tra il 5% e il 10% del tempo lavorativo. Tradotto: circa 15-20 ore al mese dedicate a pratiche come sinistri, contratti di leasing, ricevute di carburante, pagamenti collegati alle zone a basse emissioni e altre incombenze quotidiane. Qui entra in gioco l’AI, almeno nelle intenzioni dell’azienda: ridurre il peso delle attività ripetitive e lasciare più spazio alle scelte operative. “Meno rincorsa, più prevenzione”, è il messaggio che filtra dalla presentazione europea.

Ford: supportare le decisioni, non sostituire le persone

“Ford Pro AI è pensata per alleggerire il carico di lavoro quotidiano dei fleet manager, potenziando le capacità umane, non sostituendole”, ha spiegato Jeremy Gould, direttore Ford Pro Solutions Europa. La tecnologia, ha aggiunto, “raccoglie dati dai veicoli della flotta e li trasforma in azioni concrete capaci di aumentare uptime e sicurezza”. Parole scelte con cautela, in un momento in cui l’uso dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali viene guardato con interesse, ma anche con qualche prudenza.

Gould ha poi sottolineato che, “nel panorama complesso delle flotte di oggi, la gestione reattiva non è più un’opzione”. Chi coordina una flotta, ha spiegato ancora il manager, deve “anticipare ed eseguire con rapidità”. Ford Pro AI, nelle intenzioni del gruppo, serve proprio a questo: usare dati concreti, maturati anche attraverso oltre 120 anni di esperienza Ford nel settore dei veicoli commerciali, per rendere più ordinato un lavoro che spesso si svolge tra urgenze, imprevisti e decisioni prese in pochi minuti. La sfida, ora, sarà misurare l’impatto reale sulle aziende europee.