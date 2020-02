Ford Mustang Mach-E: aperte le prenotazioni in Italia

Fonte immagine: Ford

Aperte le prenotazioni anche per l'Italia di Ford Mustang Mach-E, il SUV elettrico sarà disponibile con trazione posteriore e trazione integrale.

Parliamo di: Auto elettriche

Aperte anche in Italia le prenotazioni di Ford Mustang Mach-E. Il SUV elettrico dell’Ovale Blu è stato presentato ufficialmente il 18 novembre a Los Angeles e potrà ora essere prenotato attraverso la rete di FordPartner. Due le versioni configurabili, variabili a seconda della tipologia di trazione. Disporrà di tecnologie per l’assistenza alla guida e potrà percorrere fino a 600 chilometri (ciclo WLTP).

L’auto elettrica Mustang Mach-E sarà disponibile nella versione con trazione posteriore, che include Ford Co-Pilot (e altre tecnologie di assistenza alla guida), sistemi di infotainment e connettività di ultima generazione, ma anche con trazione integrale (previsti elementi distintivi quali pinze freno rosse, cerchi da 19″ e inserti in plancia tipo “carbon look”.

L’autonomia fino a 600 km in ciclo WLTP è offerta dal pacco batterie agli ioni di litio, disponibile per entrambe le versione in due livelli di potenza: base da 75,7 kWh ed “extended range” da 98,8 kWh. Ricaricando il Mustang Mach-E presso una stazione IONITY si otterranno fino a 93 km di autonomia in 10 minuti di ricarica, mentre con ulteriori 38 minuti circa si arriverà all’80%.

La connettività è fornita dal modem integrato FordPass Connect, mentre il sistema di infotainment è SYNC di nuova generazione (dotato di schermo da 15,5 pollici, interfaccia intuitivo e accesso alle diverse funzioni attraverso i comandi touch e pinch&swipe). Il prezzo di listino di Mustang Mach-E partirà da 49.900 euro, riferito alla versione Standard Range da 258CV.