Ford Mustang Mach-E 1400, l’elettrica con prestazioni record

Fonte immagine: Ford

Ford presenta la Mustang Mach-E 1400, auto elettrica da record: la 1419 cavalli farà presto il suo debutto nelle gare Nascar.

Parliamo di: Auto elettriche

Ford presenta Mustang Mach-E 1400, un’elettrica dalle prestazioni ad altissimo livello. La casa automobilistica statunitense ha presentato la sua nuova vettura a zero emissioni, con un occhio particolare verso sportività e velocità. Il veicolo può contare su sette motori elettrici, per un totale di 1419 cavalli.

Nata sulle basi della Mustang Cobra Jet 1400, la Mach-E 1400 dispone di un carico aerodinamico che le permette grandi velocità e una buona manovrabilità nel misto. L’auto elettrica è il frutto della collaborazione con RTR, durante la quale sono stati utilizzati molti degli strumenti adottati da Ford per il comparto corse.

Tre motori sono fissati nella parte anteriore mentre i restanti quattro sono sovrapposti al differenziale posteriore. Configurazione che consente settaggi molto vari e un’ampia possibilità per i team sportivi di intervenire su consumo energetico e prestazioni. Lato gara emergono diversi spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda i cambi di sterzo e bracci di controllo.

Grazie alle configurazioni relative alle impostazioni drift e track la Mustang Mach-E 1400 permetterà angoli estremi anche in drift. Possibile anche gestire l’erogazione della potenza tra asse anteriore e posteriore. Sul fronte del carico aerodinamico si parla di 1000 kg a 257 chilometri orari.

Prestazioni elevate grazie anche alla batteria da 56,8 kWh realizzata in celle nichel manganese al cobalto. Il tetto della vettura è realizzato in fibre composite organiche. Il debutto è previsto a breve in una gara Nascar.